Klopp confirme l’accord de Liverpool pour Caicedo de Brighton

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a confirmé que le club avait conclu un accord pour signer le milieu de terrain Moisés Caicedo de Brighton.

Mais des sources ont déclaré à ESPN que Chelsea envisageait d’améliorer son offre de 90 millions de livres sterling pour le milieu de terrain de 21 ans dans le but de rivaliser avec l’intervention dramatique de Liverpool.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

– Candidats au titre de Premier League : Quelqu’un peut-il arrêter Man City ?

Les rapports indiquent que l’accord pour amener Caicedo à Anfield vaut 111 millions de livres sterling (141 millions de dollars), ce qui serait un record britannique pour un joueur.

« Je peux confirmer la [Moises Caicedo] l’accord avec le club est conclu, quoi que cela signifie à la fin », a déclaré Klopp lors d’une conférence de presse vendredi.

« Bien sûr, nous voulons le joueur et pas seulement l’accord. Nous n’avons pas de ressources infinies.

PREMIER JEUX PREM DE LIVERPOOL 13 août Chelsea (A) 19 août Bornemouth (H) 27 août Newcastle (A) 3 septembre Villa Aston (H) 16 septembre Loups (A) 24 septembre West Ham (H)

« Nous ne nous attendions pas à ce que deux ou trois choses se produisent au cours de l’été, mais lorsque cela s’est produit, nous avons tenté le coup. Voyons ce qui se passe et nous partons de là. »

Klopp a déjà critiqué les équipes qui dépensent beaucoup d’argent pour les transferts, mais a déclaré que le marché des transferts avait changé.

« Tout a changé. Est-ce que j’aime ça? Non. Ai-je réalisé que j’avais tort? Oui », a déclaré Klopp. « Je ne blâme personne, mais c’est juste le marché.

« En fin de compte, en tant que club, nous devons nous assurer qu’avec nos ressources, nous obtenons le meilleur joueur possible.

« Nous ne sommes pas dans un pays de rêve et nous ne pouvons pas simplement pointer du doigt un joueur et le faire entrer. Parfois, une porte se ferme et une autre s’ouvre. »

Pendant ce temps, le patron de Brighton, Roberto De Zerbi, a déclaré que Caicedo n’était plus dans son esprit alors qu’il prépare son équipe pour son match d’ouverture de la saison de Premier League contre Luton Town samedi.

« J’ai déjà oublié Moises. Je suis vraiment fier des joueurs que nous avons dans l’équipe », a déclaré De Zerbi lors d’une conférence de presse vendredi.

« Nous voulons continuer à nous améliorer. Le mérite revient au club. Les plus grands clubs peuvent acheter nos joueurs mais ils ne peuvent pas acheter notre âme ou notre esprit.

« Nous n’avons pas assez [players] pourtant, nous devons compléter l’équipe. Je veux des joueurs qui veulent venir ici. Nous sommes Brighton, nous avons atteint un objectif important l’année dernière – le même que Liverpool, mieux que Chelsea. Je voudrais des joueurs fiers de jouer à Brighton. »

Les informations de James Olley d’ESPN et de Reuters ont été incluses dans ce rapport.