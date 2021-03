Klopp confirme la blessure de Phillips pour perturber encore plus la défense

Klopp confirme la blessure de Phillips pour perturber encore plus la défense

Jurgen Klopp a confirmé que Nat Phillips était devenu le dernier défenseur central de Liverpool à se blesser.

On s’attendait largement à ce que Phillips quitte les Reds au début de la saison, mais sa présence a fini par être cruciale au milieu des blessures des principaux défenseurs centraux des Reds.

Réalisé par Bolton en tant que jeune, Phillips s’est taillé une carrière improbable à Liverpool et a impressionné lors de la victoire 2-0 du week-end dernier sur Sheffield United à Bramall Lane.

Mais il semblerait avoir ramassé un coup dans ce match, car il n’était nulle part en vue dans l’équipe de la journée qui a affronté Chelsea jeudi.

Interrogé sur ses changements, Klopp a simplement répondu: « Nate est absent. »

Fabinho est revenu dans l’équipe au poste de défenseur central avec Phillips absent, mais s’exprimant mercredi, Klopp a déclaré qu’il adorerait le ramener au milieu de terrain à un moment donné cette saison.

« Si nous pouvons trouver un moyen de ramener Fab au milieu de terrain, ce serait très utile dans certains matchs », a-t-il déclaré.

« Le joueur le plus régulier cette saison est probablement Gini Wijnaldum: il a joué les six, toutes les positions, mais Fab à six dans certains matchs serait absolument utile.