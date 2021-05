Klopp condamne les manifestations violentes mais pas surpris par les scènes d’Old Trafford

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré qu’il n’avait pas été surpris par les manifestations à Old Trafford dimanche dernier, qui ont entraîné le report de leur affrontement contre Manchester United.

Le match a été annulé à la suite de discussions entre la police du Grand Manchester, la Premier League et les deux clubs après que des supporters de United se soient introduits dans le stade et aient protesté contre la propriété de Glazer.

À la suite des manifestations autour du stade et de l’hôtel de l’équipe, un policier a été emmené à l’hôpital pour traitement et s’exprimant lors d’une conférence de presse vendredi, Klopp a déclaré qu’il n’avait aucun problème avec les manifestations tant qu’elles restent pacifiques.

« Suis-je surpris que ce genre de choses se produise? Non, » dit-il. «Je suis un partisan absolu de la démocratie, et si les gens veulent donner leur avis, c’est bien. Mais je sais que cela n’arrive pas souvent que personne n’est blessé.

«C’est pourquoi j’ai dit il y a quelques semaines, lorsque tous les experts demandaient des manifestations, que nous devions faire attention et nous calmer pour demander les bonnes choses.

« J’ai entendu dire que des policiers ont été blessés et ce genre de choses ne devrait pas arriver. Casser des portes ne devrait pas arriver. Dire au monde votre opinion est tout à fait acceptable, tant que c’est pacifique et d’après ce que je sais, ce n’était pas complètement pacifique . «

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, ne sait pas si son équipe peut terminer dans le top quatre cette saison. Photo de Paul Ellis – Piscine / Getty Images

Le match a été reporté au jeudi 13 mai à 20h15 BST (15h15 HE). La décision a mis en colère le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, car son équipe disputera trois matches en cinq jours, et Klopp a déclaré que la situation n’était pas non plus idéale pour ses joueurs.

« Nous avons été informés du processus, mais nous n’avons rien à voir avec cela », a-t-il déclaré. « Mais ce n’était pas bon pour nous aussi. J’aurais préféré jouer le match la semaine dernière.

« Maintenant, nous avons cinq matchs en deux semaines et ce n’est pas vraiment cool, mais c’est ce que c’est. C’est juste la situation. »

Liverpool accueille Southampton en championnat samedi alors qu’ils cherchent à garder leurs faibles espoirs de faire les quatre premiers en vie.

L’équipe de Klopp a sept points de retard sur Chelsea, quatrième, à cinq matches de la fin et pourrait manquer une place en Ligue des champions pour la première fois depuis la campagne 2015-16.

Lorsqu’on lui a demandé si son équipe devait gagner tous ses matches restants, Klopp a répondu: « Même alors, [a top four place] n’est pas garanti pour nous. Nous avons dessiné les deux derniers matchs, ce qui n’a pas vraiment aidé.

« Je ne sais pas s’il y a encore une chance mais nous essaierons. S’il y en a une, nous serons là, c’est sûr. »