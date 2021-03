Klopp bouge, "plus difficile" message à Alisson après la mort tragique du père

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a écrit un message sincère à Alisson Becker après la mort tragique du père du gardien de but.

Jose Becker, 57 ans, s’est noyé dans un lac près du ranch familial dans le sud du Brésil la semaine dernière, Alisson ayant obtenu un congé de compassion alors qu’il avait raté la victoire de Liverpool à Sheffield United dimanche dernier.

L’international brésilien devrait revenir dans la formation de départ pour l’affrontement avec Chelsea à Anfield jeudi soir, et Klopp a utilisé ses notes de programme pour envoyer un message émotionnel au gardien de but.

« Donc, aux phrases les plus difficiles que je pense avoir écrites dans cette publication depuis que je suis arrivé ici. Je me réfère bien sûr à notre gardien de but Alisson Becker », a écrit Klopp.

« Il a été presque impossible de parler en public, pour être honnête – tout simplement trop difficile. Mais peut-être que je peux mieux l’écrire.

«Le monde a subi trop de pertes récemment.

« Nous avons d’autres membres de notre club qui en ont souffert. Dans la ville de Liverpool, dans tout ce pays et dans le monde entier, trop ont dû faire face à l’agonie de perdre une personne qu’ils aiment tant. Le deuil est trop commun juste à présent.

«Mais pour Ali, notre coéquipier merveilleux et plein d’amour, c’était vraiment tragique.