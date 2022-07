Klopp avait besoin d’un jour pour oublier le quadruple malheur de Liverpool

Londres (AFP) – Jurgen Klopp a déclaré qu’il ne lui avait fallu qu’une journée pour se remettre de l’échec de Liverpool à remporter le quadruplé la saison dernière.

L’équipe de Klopp est arrivée à moins de deux matches de l’immortalité du football, pour tomber juste à côté lorsque Manchester City les a propulsés au titre de Premier League le dernier jour de la saison.

Liverpool a suivi ce quasi-échec en perdant la finale de la Ligue des champions 1-0 contre le Real Madrid pour ne leur laisser que la FA et la Coupe de la Ligue à montrer pour leur incroyable campagne.

Mais le patron des Reds, Klopp, ne s’est pas attardé sur cette misère pendant plus de 24 heures alors qu’il tournait rapidement son attention vers la saison à venir.

L’Allemand a une première chance de prendre une petite revanche contre City lors du Community Shield de samedi au King Power Stadium de Leicester.

“Cela m’a pris une journée, puis nous avons organisé un défilé à Liverpool et tout me convenait”, a déclaré Klopp.

«Nous savions, évidemment, que c’était proche. Lorsque vous n’avez pas de chance dans des moments, ce genre de choses (arrive). C’est du sport et nous acceptons les règles.

“Un point de plus suffit après 38 journées de match, et un but de plus suffit dans un match de football. Nous l’acceptons aussi, donc ça ne m’a pas pris longtemps.

« Quelle a été ma conclusion de la saison dernière ? Je ne pense pas que cela ait trop de sens de penser comme ça.

“Nous avons joué à un niveau incroyablement élevé, nous avons été constants, nous avons joué un bon football – pas toujours mais très souvent. Nous nous sommes battus dur. Ce sont toutes des choses que nous devons refaire.

Liverpool a vu l’attaquant sénégalais Sadio Mane rejoindre le Bayern Munich à la fin de la saison après six années très réussies dans le Merseyside au cours desquelles il a remporté la Ligue des champions et la Premier League, marquant 120 buts en 269 matchs.

Perdre Mane est un coup dur, mais Klopp a comblé le vide en signant l’attaquant uruguayen Darwin Nunez de Benfica et le manager s’attend à ce que Liverpool fasse une transition en douceur vers la nouvelle ère.

« Bien sûr, nous avons eu un petit changement dans notre équipe. Nous avons perdu Sadio, qui était un joueur fixe pendant six ans », a déclaré Klopp.

« Mais c’est toujours comme ça. Nous ne pouvons pas essayer de rester ensemble pour toujours. Nous devons faire des changements et quand Sadio est venu et nous a dit qu’il voulait relever un nouveau défi, parce que c’était assez tôt (en fin de saison), nous l’avons accepté.

«Nous avons donc eu le temps de nous préparer à cette situation et c’est ce que nous avons fait. Et maintenant, nous devons retrouver l’unité. C’est tout à fait normal aussi.