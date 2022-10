Klopp attribue le lent départ de Liverpool aux blessures

L’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a qualifié les blessures de coupables du début de saison terne du club. Les Reds ont actuellement six joueurs sur la touche avec diverses blessures/maladies. Tout au long des premières étapes de la campagne en cours, Liverpool a même fait manquer au moins un match à 19 joueurs différents.

S’exprimant avant le match de la Ligue des champions de son club avec l’Ajax mercredi, Klopp a de nouveau reconnu toutes les blessures. “Cela commence par des blessures, puis le problème est que les joueurs qui n’ont pas de blessures doivent jouer trop souvent, puis les joueurs qui ont des blessures, ils reviennent et jouent trop tôt très souvent. C’est comme ça”, a déclaré Klopp à Sky Sports.

“Et puis ils reviennent et jouent, puis ils ont un autre [maybe] pas des blessures mais “autres choses” et ensuite le service médical dit qu’ils ne peuvent pas jouer plus de 20 minutes, qu’ils ne devraient pas faire ceci et qu’ils ne devraient pas faire cela, et ce genre de choses, et c’est ainsi que vous entrez dans le Les matchs de Premier League avec un couteau entre les dents.

Klopp accrédite les blessures du lent départ de Liverpool

Liverpool a cependant récemment reçu de bonnes nouvelles sur le front des blessures. Darwin Nunez et Ibrahima Konate seront disponibles pour la sélection mercredi. Le duo avait été hors de combat avec des blessures musculaires. L’attaquant a raté le dernier match de l’équipe, alors que Konaté n’a disputé que deux matches cette saison.

Klopp a également confirmé que Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain étaient de retour sur le terrain. “Oui les joueurs reviennent Ibou [Konate]Naby [Keita], [Alex] Oxlade-Chamberlain, ils doivent s’entraîner », a déclaré Klopp. “Nous pensions qu’ils seraient absents plus longtemps, mais maintenant ils sont de retour, ce qui est bien, pas de retour pour jouer, mais de retour pour jouer quelques minutes.”

Les fans de Liverpool pensaient que leur équipe rebondissait après un départ lent après des victoires consécutives contre les Rangers, Manchester City et West Ham. Néanmoins, les Reds ont subi une étrange défaite 1-0 contre Nottingham Forest ce week-end.

Le club du Merseyside peut cependant réserver sa place en huitièmes de finale de l’UCL s’il évite la défaite mercredi.

PHOTO: IMAGO / Action Plus