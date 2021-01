Jurgen Klopp a révélé qu’on lui avait refusé la moitié centrale, ce qui aurait pu empêcher l’effondrement de Liverpool – mais a insisté sur le fait qu’il ne pleurerait pas à ce sujet.

Le manager des Reds a mis à nu la dynamique derrière le manque d’activité de transfert du club, malgré le besoin désespéré de couvrir la blessure à long terme de Virgil van Dijk et Joe Gomez.

S’écartant de son approche diplomatique habituelle, Klopp a été franc sur le manque de soutien, affirmant qu’il recommandait la capture urgente d’un défenseur mais que l’affaire lui avait été retirée des mains par des propriétaires financièrement prudents.

Bien qu’il y ait une tension évidente dans la situation – avec même un classement parmi les quatre premiers en jeu – Klopp a déclaré: «Je ne suis plus un enfant de cinq ans et si je n’obtiens pas ce que je veux, je me mets à pleurer. .

«La plupart du temps dans ma vie, je n’obtenais pas ce que je voulais, donc assez habitué à ça. Nous parlons d’un demi-centre, et oui, cela aiderait à 100%.

«Nous discutons de la situation à peu près quotidiennement et je fais des recommandations.

«Mais je ne peux pas dépenser cet argent. Je ne prends pas ces décisions. Il y a des gens qui sont responsables de tout, et je ne peux pas prendre leurs décisions.

Klopp a peut-être brisé le cœur des fans de Liverpool en ajoutant que rien ne changera d’ici la fin de la fenêtre, malgré une douloureuse défaite aux mains de Burnley mettant fin à un record de 68 matchs sans défaite en championnat à Anfield.