Jurgen Klopp craint qu’Anfield se taise à nouveau.

Mais il insiste sur le fait que les clubs de Merseyside n’ont pas reçu un avantage significatif en évitant les restrictions de verrouillage qui ont frappé le reste de la Premier League.

Deux mille supporters acclameront à nouveau Liverpool lorsque les champions affronteront West Brom aujourd’hui.

Les Reds et leurs rivaux locaux Everton sont les seuls clubs autorisés à ouvrir leurs portes aux supporters après que la zone ait été maintenue au niveau deux par le gouvernement.

Mais Klopp estime que ce n’est qu’une question de temps avant que l’emprise de la pandémie sur le Merseyside ne se resserre à nouveau.

Il a déclaré: «Avec le nouveau système de niveaux, il ne semble pas très probable que le stade restera ouvert, hein? Il y a encore de plus gros problèmes là-bas et, tant que les décideurs nous permettent de faire venir des gens, c’est un très bon signe.

«Au moment où ils disent que ce n’est plus possible, alors nous devons attendre le moment suivant où c’est à nouveau possible.

«En tant que club, ce n’est pas que nous ayons joué un rôle dans la décision. Cela dit probablement quelque chose de gentil sur les gens de Liverpool, car nous avons eu des tests de masse au début.