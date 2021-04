L’Allemand accordait une interview d’après-match aux diffuseurs BT Sport au Royaume-Uni.

Peut-être déjà en colère, alors que son équipe concédait un égaliseur à la 95e minute pour faire match nul à domicile contre Newcastle, Klopp a été interrogé sur le fait qu’il pensait qu’Anfield avait été « mis à la poubelle » par la décision de rejoindre la compétition séparatiste.

Prenant une seconde pour rassembler ses pensées, il commença alors par dire: « Le problème, c’est que nos propriétaires ont fait une erreur. Nous l’avons dit assez souvent, ils le savent. »

« Vous devez tous vous calmer. Cela rassure les gens. » « Personne ne le voulait. Certainement. Mais maintenant allons-y. » @TheDesKellypic.twitter.com/2xMFzfIPUt – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 24 avril 2021

« Ce que je n’ai pas aimé à ce moment-là … les supporters de Leeds sont un bon exemple. Ils ne sont ni meilleurs que les autres ni pires que les autres, mais ils nous ont attaqués » Klopp a déclaré, en référence aux manifestations à l’extérieur d’Elland Road, car Liverpool ne pouvait à nouveau organiser qu’un match nul 1-1 lundi soir.

« Nous ne sommes que le visage du club. Nous ne le savions même pas. Il est important de ne pas l’oublier. »

« Ce n’était pas le Liverpool Football Club; c’était des représentants du Liverpool Football Club. Nous devons faire la différence, c’est vraiment très important ». Insista Klopp.

« J’ai vu les photos ces derniers jours, Arsenal et Chelsea hier soir également. Je pense vraiment que vous devez tous vous calmer.

«Il y a trois journalistes tout le temps, qui en parlent toute la journée. Cela met les gens en place. Nous sommes toujours dans une pandémie», a-t-il ajouté. Klopp se plaignit.

Une poignée de propriétaires essaient de déchirer notre jeu et pourraient bien essayer de le faire à nouveau, et on nous dit simplement de « se calmer et de passer à autre chose ». Grand admirateur de Klopp, mais il est spectaculairement sourd ici. Sans les fans de notre beau jeu, ce serait beaucoup plus laid aujourd’hui. https://t.co/rRH40Kal0p – Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) 24 avril 2021

«Les gens sont là-bas sans masque facial criant leurs opinions. Les experts doivent se calmer.

« Oui, nous ne le voulions pas, mais allons-y. Les gens, ils ont appris leurs leçons, à 100 pour cent.

« Alors détendez-vous un peu, nous devons continuer. C’est toujours ce que nous devons faire, » Klopp a signé.

Mais l’ex-légende anglaise et expert Lineker s’est offusqué des commentaires et s’est immédiatement dirigé vers Twitter pour y répondre.

Descends du grand cheval Gary. BT et Sky volent des gens depuis des années et vous êtes bien payé. La Super League est fausse mais cette idée selon laquelle Sky et BT se soucient du beau jeu est hilarante – 🇮🇪RedG🇮🇪💱 Ⓥ (@ REDG_78) 24 avril 2021

« Une poignée de propriétaires essaient de déchirer notre jeu et pourraient bien essayer de le faire à nouveau, et on nous dit simplement de ‘se calmer et de passer à autre chose’, » il a écrit.

« Grand admirateur de Klopp, mais il est spectaculairement sourd ici. Sans les fans de notre beau jeu, ce serait beaucoup plus laid aujourd’hui, » Dit Lineker.

Un des premiers critiques du projet ESL, dont les remarques après l’annonce de la bombe de dimanche soir ont contribué à alimenter une réaction généralisée qui l’a finalement fait dérailler, la dernière explosion de Klopp est certainement un changement de direction surprenant.

Mais Lineker a également été interpellé par des fans qui l’ont accusé d’hypocrisie.

« Descends du grand cheval, Gary, » un parieur l’a conseillé.

« BT et Sky [have been] voler des gens pendant des années et vous êtes bien payé. [The] La Super League est fausse, mais cette idée selon laquelle Sky et BT se soucient du beau jeu est hilarante. « il a dit.

« Ne travaillez-vous pas pour la chaîne qui a retiré CL de la gratuité pour regarder la télévision et qui facture des sommes énormes pour regarder des jeux comme celui d’aujourd’hui? » A demandé Lineker.

Il cherche son club Gary. Il sait que le problème est bien plus important que ses employeurs. Karen Brady appelant à la déduction de points alors qu’elle faisait du lobbying pour la nullité pour éviter la relégation? Football plein d’intérêt personnel. C’est le jeu d’aujourd’hui. – Si Steers (@sisteers) 24 avril 2021

Un blogueur du Liverpool FC a défendu Klopp en disant: « Il veille sur son club Gary. Il sait que le problème est bien plus important que ses employeurs. »

« [West Ham chief] Karen Brady demande-t-elle une déduction de points alors qu’elle faisait du lobbying pour la nullité pour éviter la relégation? Le football est plein d’intérêts personnels. C’est le jeu d’aujourd’hui, « c’était écrit.

Apparaissant parfois à bout de souffle avec le poste à Liverpool, Klopp était lié à un passage au Bayern Munich dans son pays natal cette semaine, alors que la fureur de la Super League l’avait poussé à démissionner.