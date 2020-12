Jurgen Klopp doit envoyer un vrai message à Mo Salah: dites-nous que vous voulez rester – ou vous êtes libre de partir.

Aussi sensationnel qu’il ait été, il n’est pas plus grand que le Liverpool FC, donc le manager doit appeler son bluff.

Le petit Egyptien a montré sa main juste avant la démolition de Crystal Palace le week-end dernier, et c’est maintenant l’heure de la crise.

Une interview en Espagne suggérant qu’il était mécontent de ne pas être nommé capitaine contre le Mijitiland en Ligue des champions et un sourire à Barcelone et au Real Madrid sont les indices les plus larges.

Ne pas être nommé skipper dans un match de groupe de la Ligue des champions? C’est une réaction excessive. Cela sent Yaya Touré et le tristement célèbre épisode du gâteau d’anniversaire pour moi.

Il y a des situations où vous rendez votre inquiétude publique – ou bien demandez à votre agent de le faire pour vous – et ce n’était pas l’une d’entre elles.

En ce qui me concerne, cela peut être trié d’une manière simple.

Je sais que Klopp dit qu’il en a parlé à Salah, mais maintenant, le manager de Liverpool doit le soutenir avec: « Mo, vous êtes sensationnel depuis trois ou quatre ans. Nous allons vous offrir la possibilité de rester ici pour la vie. Voici un nouveau contrat ».