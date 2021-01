On a bizarrement dit à Jurgen Klopp qu’il aurait dû «respecter ce qui s’est passé» à Aston Villa et aligner une équipe des moins de 23 ans de Liverpool pour le match nul du troisième tour de la FA Cup vendredi soir.

Avec le manager de Villa Dean Smith et toute son équipe de première équipe maintenus à l’écart du match nul en raison d’une épidémie de coronavirus au club, une jeune équipe de Villa a affronté les champions de Premier League à Villa Park.

Beaucoup avaient prédit une énorme victoire pour les Reds, en particulier après que Sadio Mane ait marqué tôt, mais les jeunes de Villa ont admirablement performé et ont réussi à égaliser juste avant la mi-temps grâce à l’attaquant de 17 ans Louie Barry.

Liverpool, qui a dominé la possession de manière prévisible et a remporté 29-2 sur le nombre de coups, a frappé trois fois en cinq minutes en seconde période pour finalement s’épuiser en vainqueur 4-1, les stars de la première équipe Gini Wijnaldum et Mo Salah rejoignant Mane sur le feuille de pointage alors que le Sénégalais a mis un doublé.

Le fait que Villa alignerait une équipe de jeunes n’a finalement été confirmé que vendredi matin lorsque la jeune équipe, dirigée par l’ancien défenseur du Pays de Galles Mark Delaney, a tous passé leurs tests de coronavirus.

Après le match, Klopp a déclaré que Liverpool se préparait à affronter la première équipe de Villa, et il était plein d’éloges pour les efforts des jeunes joueurs, en particulier Barry qu’il a surnommé un « petit Jamie Vardy » après le match.

Avec la première équipe de Liverpool et les équipes de jeunes opérant dans différentes « bulles » de covid, il aurait été impossible pour Klopp d’aligner une équipe de mix and match avec des joueurs de l’équipe et de jeunes talents.

Mais s’exprimant sur talkSPORT, l’ancien attaquant de Villa Tony Cascarino a déclaré que le patron de Liverpool aurait dû réduire l’âge de son équipe pour qu’elle soit au même niveau.