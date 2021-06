KLM reprendra 95% des liaisons en 2021 dans un contexte de reprise des voyages internationaux

Le président et chef de la direction de KLM, Pieter Elbers, a déclaré à CNBC que le transporteur ajouterait également une nouvelle route vers la capitale de l’Arabie saoudite, Riyad, même si la capacité et la fréquence de tous les vols restent limitées.

Pendant ce temps, au Moyen-Orient, des déploiements de vaccins largement réussis verront la société commencer sa nouvelle route vers Riyad cet été, après avoir reporté ces plans l’année dernière.

« Le Moyen-Orient et de nombreux pays du Moyen-Orient ont fait un grand pas en avant en termes de niveaux de vaccination », a déclaré Elbers. « C’est pourquoi en effet nous nous développons et nous ajoutons une destination comme Riyad au Moyen-Orient, et nous voyons les voyages revenir à des nombres plus raisonnables que nous ne l’avons vu auparavant. »