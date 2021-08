Klipsch entre dans le jeu des écouteurs sans fil avec le T5 II, au prix de 299 $

Klipsch, spécialistes de tout ce qui concerne l’audio domestique, a présenté cette semaine son tout premier ensemble d’écouteurs sans fil, appelé le T5 II. Si vous savez quelque chose sur Klipsch, c’est qu’ils prennent leur son au sérieux, et avec un prix de 299 $, vous feriez mieux de croire que la société a tout mis en œuvre dans ses premiers bourgeons.

Le T5 II offre l’ANC (annulation active du bruit) via deux micros, le système d’exploitation Bragi intégré avec intelligence artificielle pour des expériences contrôlées par les gestes, le son Dirac HD intégré, la recharge sans fil, plus 7 heures d’autonomie (5 avec ANC) sur un seul charger. C’est juste les bases. Il y a beaucoup plus sous la surface, comme la prise en charge de l’application Klipsch Connect, le mode Transparence (complet avec Noise Shield) et une garantie de 2 ans directement de Klipsch.

Plus sur ce Bragi OS, il permet des contrôles gestuels, mais les détails sont assez astucieux. Par exemple, vous pouvez répondre aux appels entrants en hochant la tête et sauter des morceaux de musique en secouant la tête. Idem pour le rejet des appels entrants.

T5 II est disponible dès maintenant pour 299 $.

Lisez le message d’origine: Klipsch entre dans le jeu des écouteurs sans fil avec T5 II, au prix de 299 $