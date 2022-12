Kliff Kingsbury mérite une chance de plus en tant qu’entraîneur-chef des Cardinals

Eric Williams Journaliste NFC Ouest

Une intersaison turbulente centrée sur les demandes de contrat de Kyler Murray s’est propagée au camp d’entraînement et à la saison régulière des Cardinals de l’Arizona, faisant dérailler toute chance d’aligner une équipe compétitive pour l’entraîneur-chef Kliff Kingsbury.

Ainsi, il ne faut pas s’étonner que les Cardinals soient passés de 11 victoires en 2021 à 4-11 et la cave NFC West en un an.

Kingsbury a une fiche de 28-35-1 en quatre saisons en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe, dont une apparition en séries éliminatoires au cours de laquelle les Cardinals ont été humiliés sur la route par les éventuels champions du Super Bowl, une victoire de 34-11 par les Rams de Los Angeles.

Cependant, Kingsbury a signé un nouveau contrat pendant l’intersaison qui le maintient avec les Cardinals tout au long de la saison 2027, avec le directeur général Steve Keim, qui a pris un congé pour raisons de santé cette année. Le vice-président du personnel des joueurs Quentin Harris et le vice-président du personnel professionnel Adrian Wilson ont succédé à Keim pendant son absence.

Il est certainement possible que Kingsbury et Keim ne reviennent pas la saison prochaine, et ce serait une décision comprise et justifiable du propriétaire Mike Bidwill.

Quelle est la prochaine étape pour les Cardinals et Kingsbury après la blessure de Kyler Murray ? Joy Taylor pèse explique pourquoi la blessure de Kyler Murray est une occasion parfaite pour les Cardinals de décider quelle devrait être leur identité avec ou sans l’entraîneur-chef Kliff Kingsbury.

Cependant, Murray ne sera probablement pas disponible avant cette période l’année prochaine, car il se remet d’une déchirure du LCA au genou droit, une période de récupération de 9 à 12 mois avec une intervention chirurgicale prévue en janvier.

Ce fait rend le poste d’entraîneur-chef des Cardinals moins attrayant. Donc, peut-être que la meilleure voie à suivre pour l’Arizona est de rester avec Kingsbury pendant une saison de plus pour voir s’il peut redresser le navire.

“Les gars continuent de faire de gros efforts, de jouer dur et de jouer pour gagner”, a déclaré Kingsbury cette semaine après la dernière défaite de son équipe, un revers en prolongation contre les Buccaneers de Tampa Bay. “C’est tout ce que vous pouvez demander à ce stade.”

Les blessures et les dysfonctionnements ont régné en 2022

Les Cardinals ont été ravagés par des blessures le long de la ligne offensive et du groupe de position de compétence offensive cette saison, ce qui leur a rendu difficile de déplacer le football de manière cohérente.

La ligne offensive de départ projetée de l’Arizona composée de DJ Humphries, Justin Pugh, Rodney Hudson, Will Hernandez et Kelvin Beachum n’a disputé que trois matchs ensemble cette année. Trois de ces cinq partants termineront la saison sur la liste des blessés. Les Cardinals ont utilisé 10 combinaisons de lignes offensives de départ différentes cette année.

Le receveur All-Pro DeAndre Hopkins a raté les six premiers matchs de l’année pour avoir enfreint la politique de la NFL sur les drogues améliorant la performance. La nouvelle recrue Marquise “Hollywood” Brown a raté cinq matchs en raison d’une blessure au pied. Le porteur de ballon James Conner a raté trois matchs en raison d’une entorse à la cheville.

L’ailier rapproché Zach Ertz a terminé l’année sur la liste des blessés avec une blessure au genou qui a mis fin à la saison. Le receveur Rondale Moore avait été dans et hors de l’alignement avec des problèmes aux ischio-jambiers et terminera l’année sur la réserve des blessés avec une blessure à l’aine.

Les meneurs de jeu de Murray, Hopkins, Brown, Moore, Conner et Ertz n’ont jamais disputé de match de saison régulière ensemble en tant que groupe cette saison.

En plus de ces blessures, Kingsbury a dû faire face à la perte de deux entraîneurs dans l’entraîneur des porteurs de ballon James Saxon et l’entraîneur de la ligne offensive Sean Kugler en raison de problèmes hors du terrain.

Et pourtant, les Cardinals ont concouru pendant une grande partie de l’année, terminant 2-5 dans des matchs à un score.

“Nous avons une opportunité de faire le tour des wagons et de trouver un moyen de gagner”, a déclaré le quart-arrière Colt McCoy, lorsqu’on lui a demandé s’il avait terminé l’année en force. “Et c’est l’objectif. C’est tout, rien d’autre que finir fort. Je crois à 100% aux gars là-bas. Je vais rouler ou mourir avec eux. Nous avons eu des blessures et de mauvaises choses se sont produites toute l’année. Mais nous obtenons un chance d’aller jouer au football NFL et nous allons faire de notre mieux.”

Qui est le quarterback de l’Arizona en 2023 ?

Rendre le travail moins attrayant pour un entraîneur potentiel de poids lourds comme Sean Payton est le fait que Murray sera sur la touche tenant un presse-papiers en 2023. Ainsi, les Cardinals devront signer un quart-arrière de pont pour concourir dans le NFC West en agence libre. comme Jimmy Garoppolo ou Jacoby Brissett pour suivre le rythme jusqu’au retour de Murray.

D’autres emplois comme les Broncos de Denver ou les Panthers de la Caroline pourraient offrir un chemin plus clair ou plus de contrôle pour un entraîneur de renom comme Payton ou Jim Harbaugh s’il veut retourner dans la NFL.

De plus, les équipes qui veulent Payton devront ouvrir leur portefeuille pour un contrat qui lui rapporte 10 millions de dollars par an, en plus de renoncer à un choix de première ronde en compensation de ses droits sur les Saints de la Nouvelle-Orléans. Cela semble être un prix élevé à payer pour les cardinaux, et ils sont déjà sur le crochet pour les accords de Kingsbury et Keim.

Les antécédents de blessures de Murray sont également à prendre en compte, les blessures au genou, aux ischio-jambiers et au poignet limitant sa disponibilité pendant son temps avec l’équipe.

Il y a aussi le poste de directeur général à considérer, avec le potentiel des Cardinals à promouvoir de l’intérieur et à limiter le contrôle d’un nouvel entraîneur-chef pour prendre des décisions globales. Les Cardinals ne sont pas sortis de l’organisation pour embaucher un nouveau directeur général depuis 1994.

Les Cardinals sont-ils prêts à confier le contrôle des décisions majeures pour la franchise à quelqu’un comme Payton, ce qui est probablement ce qu’il faudra pour obtenir ses services ?

Sans aucun doute, les cardinaux ont lutté sous Kingsbury ces derniers temps. Il a une fiche de 5-16 à ses 21 derniers matchs, n’a remporté qu’un seul match à domicile en plus d’un an et les Cardinals connaissent une séquence de cinq défaites consécutives.

Pire encore, les équipes de Kingbury se sont flétries au cours de la seconde moitié de chaque saison, avec un dossier de 10-23 après la semaine 8 de la saison régulière depuis 2019.

Keim n’a pas beaucoup aidé à faire venir des talents pour créer de la profondeur. Sur les 24 sélections de repêchage de l’Arizona depuis la prise de Murray au premier tour du repêchage de 2021, seuls cinq de ces joueurs sont devenus partants pour les Cardinals – la sécurité Jalen Thompson, le joueur de ligne défensive Leki Fotu, le demi défensif Bryon Murphy et les secondeurs Isaiah Simmons et Zaven Collins.

Cela dit, les cardinaux peuvent signaler des blessures, des dysfonctionnements et des talents naissants pour certains de ces problèmes. L’Arizona a huit choix de repêchage au repêchage de 2023 et un peu plus de 20 millions de dollars d’espace de plafond salarial prévu pour la saison prochaine.

Ils ont fait appel à Kingsbury pour faire de Murray un quart-arrière de franchise et créer une victoire durable dans le désert, alors pourquoi ne pas lui donner une autre année pour nettoyer le gâchis qu’il a contribué à créer et pour voir s’il peut terminer le travail avec une liste saine en ajoutant plus de talent et de stabilité?

Eric D. Williams a fait des reportages sur la NFL pendant plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .

