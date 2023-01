Kliff Kingsbury achète un aller simple pour la Thaïlande, pas intéressé par le coaching pour le moment

L’ancien entraîneur-chef des Cardinals de l’Arizona, Kliff Kingsbury, a été approché par plusieurs équipes de la NFL pour un entretien pour leurs postes vacants de coordinateur offensif, mais n’a aucun intérêt à saisir ces opportunités, selon Peter Schrager, initié de FOX Sports NFL.

Au lieu de cela, Kingsbury a acheté un billet aller simple pour la Thaïlande et a poliment refusé les équipes qui l’ont approché, a déclaré Schrager. Plusieurs rapports ont mis en doute la volonté de Kingsbury de reprendre un poste d’entraîneur dans la NFL ou le football universitaire dans un proche avenir.

Kingsbury, 43 ans, a présenté une fiche de 28-37-1 en quatre saisons en tant qu’entraîneur-chef de l’Arizona. Il a été congédié lundi après que l’Arizona ait terminé 4-13 en 2022. Le directeur général des Cardinals, Steve Keim, qui a embauché Kingsbury, a également démissionné de son poste lundi.

Les Cardinals ont déjà commencé à tendre la main aux candidats pour le remplacement de Kingsbury, y compris le coordinateur défensif sortant Vance Joseph, ainsi que l’ancien entraîneur-chef des Saints de la Nouvelle-Orléans et analyste actuel de FOX NFL Sean Payton.

L’expérience de Kingsbury en tant qu’appelant de jeu dynamique et branche notable de l’arbre des entraîneurs “Air Raid” a propulsé une ascension fulgurante dans les rangs des entraîneurs. Après avoir dirigé des attaques dynamiques au niveau universitaire, notamment en tant que coordinateur offensif pour Texas A&M lors de la campagne du trophée Heisman de Johnny Manziel, l’ancien quart-arrière vedette de Texas Tech sous feu Mike Leach est revenu à son alma mater en tant qu’entraîneur-chef.

Mais Kingsbury est allé 35-40 en six saisons avec les Red Raiders avant d’être licencié en 2018. Il a brièvement occupé un poste de coordinateur offensif de l’USC avant que les Cardinals ne l’engagent, dans l’espoir de jumeler son attaque Air Raid avec le n ° 1 de l’année au repêchage de la NFL. choix, Kyler Murray, qui a excellé dans un système similaire à l’université de l’Oklahoma.

Kingsbury et Murray ont eu un succès limité ensemble, cependant. Les Cardinals ont pris un départ de 10-2 en 2021, mais n’ont terminé que 1-4 lors de leurs cinq derniers matchs de saison régulière avant d’être éliminés lors de la ronde des éliminatoires par l’éventuel champion du Super Bowl, les Rams de Los Angeles.

Bruce Feldman, journaliste de football universitaire FOX Sports rapporté plus tôt dans la semaine que les Rams pourraient avoir intérêt à faire appel à Kingsbury en tant qu’entraîneur adjoint si son ami Sean McVay choisissait de rester entraîneur-chef des Rams. Bien que McVay reste, il semble qu’il devra chercher ailleurs pour combler le poste vacant de coordinateur offensif de l’équipe après le départ de Liam Coen.

