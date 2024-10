KLG Architects utilise des murs épais pour un « sanctuaire » côtier en Afrique du Sud

Du plâtre texturé destiné à imiter les affleurements rocheux à proximité recouvre les murs épais de Hytte Riverview, une maison surplombant un estuaire en Afrique du Sud par le studio local KLG Architects.





La maison de 110 mètres carrés est nichée dans le paysage rocheux et en pente de Rooi Els, dans le Cap occidental, offrant une vue sur la rivière Rooi Els qui se jette dans False Bay et sur la mer au-delà.

En réponse à ce paramètre, KLG Architectes combinant des murs épais et bruts qui protègent des intempéries avec des étendues de vitrage sur toute la hauteur, « établissant un équilibre délicat entre refuge et perspective », a déclaré le studio.

« La double nature de la conception – ouverte et orientée vers l’extérieur d’un côté, solide et abritée de l’autre – garantit que la maison offre confort, sérénité et un lien profond avec l’environnement distinctif », a déclaré le directeur Jan Douglas à Dezeen.

« Il offre un sanctuaire où les résidents peuvent se sentir à la fois protégés et connectés au paysage », a-t-il ajouté.

La maison compacte de plain-pied est organisée sur la base de cette « double nature », avec un grand espace de vie s’étendant vers le nord vers la mer avec des portes coulissantes en verre sur toute la hauteur et des terrasses en bois dotées d’une piscine de chaque côté.

Cet espace central est flanqué d’une paire d’ailes de chambres donnant sur une cour d’entrée fermée et pavée au sud, abritée par une pergola en bois.

Les différentes zones du Hytte Riverview sont reliées par une colonne vertébrale centrale, le long de laquelle s’étend une cuisine étroite qui s’élève du salon.

« La solide façade sud entoure la cour d’entrée, créant un espace abrité pour profiter des froides soirées d’hiver autour d’un feu central ouvert », a expliqué Douglas.

« La façade nord est principalement vitrée pour maximiser la vue spectaculaire et améliorer l’apport solaire en hiver », a-t-il poursuivi.

Le toit à une pente du Hytte Riverview s’incline vers l’arrière rocheux du site. Cela crée de l’espace pour les fenêtres à claire-voie qui éclairent les chambres sans perturber le sentiment de « sanctuaire » créé par leurs murs en enduit blanc et en briques ensachées.

KLG Architects a décrit la palette intérieure comme étant « durabilité et économie », avec un sol en ardoise sombre, des plafonds en bois clair et une menuiserie en contreplaqué.

Basé au Cap, KLG Architects est dirigé par Douglas aux côtés des codirecteurs Geoff George et Tyrone Block. Elle a été fondée à partir du cabinet d’architecture Köper Levin George créé dans les années 1930.

La photographie est une gracieuseté de KLG Architects.