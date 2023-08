Klaviyo entre en bourse dans le dernier signe de vie du marché des introductions en bourse

La société d’automatisation des données et du marketing Klaviyo est devenue vendredi la dernière entreprise technologique à tenter de rejoindre les marchés publics.

Klaviyo a annoncé son intention d’être coté à la Bourse de New York sous le symbole « KVYO ». selon les papiers déposé auprès de la Securities and Exchange Commission.

Klaviyo fait suite au dépôt d’introduction en bourse tant attendu du service de livraison d’épicerie Instacart, également soumis vendredi. Les sociétés tentent d’ouvrir une fenêtre d’introduction en bourse qui est pour la plupart fermée depuis fin 2021. En décembre de la même année, l’éditeur de logiciels HashiCorp et Samsara, qui développe la technologie cloud pour les entreprises industrielles, sont devenus publics, mais il y a eu peu d’entreprises significatives. a soutenu les introductions en bourse technologiques depuis. Le géant de la conception de puces Arm, qui appartient à la société japonaise SoftBank, a déposé lundi une demande d’inscription au Nasdaq.

Fondée en 2012, Klaviyo aide les entreprises à stocker les données des utilisateurs et à créer des profils à partir de celles-ci pour envoyer du marketing ciblé par e-mail, SMS et autres canaux. Elle a fait ses débuts dans le secteur du commerce électronique en servant principalement les entreprises en ligne, bien que Klaviyo ait déclaré constater une demande croissante de la part d’entreprises d’autres secteurs verticaux comme la restauration, les voyages, les événements et le divertissement.

Dans son prospectus, Klaviyo a déclaré un bénéfice net de 15,2 millions de dollars pour les six premiers mois de l’année, contre une perte nette de 24,6 millions de dollars au cours de la même période de l’année dernière. Son chiffre d’affaires s’est élevé à environ 321 millions de dollars pour le premier semestre, contre environ 208 millions de dollars au premier semestre 2022.

L’un des plus grands bailleurs de fonds et sources d’affaires de Klaviyo est Shopify . Le géant canadien du commerce électronique détient environ 11 % des actions de Klaviyo et a investi 100 millions de dollars dans l’entreprise. août dernier. Fin 2022, environ 77,5 % des revenus récurrents annualisés de Klaviyo, ou de la valeur de ses abonnements payants existants, provenaient de clients qui utilisent également Shopify, a indiqué la société. Klaviyo a également un partenariat avec Shopify où il s’agit de la « solution de messagerie recommandée » pour les membres de son programme Shopify Plus. Il dispose également d’intégrations avec d’autres plates-formes de commerce électronique populaires telles que BigCommerce, Magento d’Adobe et Salesforce Commerce Cloud.

Klaviyo a déclaré qu’elle comptait plus de 130 000 clients au 30 juin, contre 105 000 clients il y a un an.