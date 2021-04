Klassical Dream a fait la lumière sur une longue absence alors qu’il manquait un vainqueur extrêmement impressionnant du Ladbrokes Champion Stayers Hurdle à Punchestown.

Un vainqueur prêt de l’obstacle des novices suprêmes en 2019, alors qu’il a également assuré le suivi lors de cette rencontre, sa carrière a frappé les tampons la saison dernière.

Renvoyé favori lors de deux sorties de première année, il a été battu dans les deux, le plus récemment lors du Matheson Hurdle en décembre 2019 lors de la dernière des cinq.

Cependant, ayant sa première sortie depuis près de 500 jours, il y avait beaucoup de confiance du marché derrière la monture de Patrick Mullins qui l’a vu expulsé à 5-1 dans un peloton solide.

Le favori était le vainqueur de Cheltenham, Flooring Porter, mais il s’est énervé au début, a raté la pause, a couru avec acharnement tout au long et à l’avant-dernier, il battait en retraite.

French Dynamite était laissé en tête, mais pendant tout ce temps, Mullins se rapprochait de Klassical Dream, qui passait à l’avant sur la bride.

Stablemate James Du Berlais est sorti du peloton pour le chasser à la maison, mais a été battu de neuf longueurs. Ronald Pump a terminé troisième.

Patrick Mullins a déclaré: « Je ne peux pas dire que je suis surpris. C’est un cheval de très grande classe, ça a mal tourné pour lui sur deux milles.

«Je sais qu’il n’avait pas couru depuis longtemps, mais il était prêt à courir à Noël et il a eu un petit revers, puis il était trop tard pour aller courir.

« Eilish Byrne mérite un grand crédit car elle le chevauche tout le temps et il n’est pas facile.

« Je n’ai pas été surpris de la façon dont il s’est bien installé, il portait une capuche et nous avons fait un bon galop. Le faux départ n’était pas idéal, mais il s’est bien débrouillé. »

Mullins, qui s’est éloigné de Jamie Codd à trois reprises dans la course pour devenir champion amateur, a ajouté: « Je vais faire des courses en Grade Ones, je suis dans une position très chanceuse et Jamie n’a pas ce genre de munitions. et la puissance de feu.

«Lorsque vous roulez pour Willie Mullins à Punchestown, cela rend le travail beaucoup plus facile.

« J’ai eu la chance de remporter le Champion Hurdle, le Champion Chase et maintenant les Stayers ici. J’ai terminé deuxième de la Gold Cup sur Djakadam un an, alors j’espère pouvoir obtenir le set complet à un moment donné. »

Mullins a mentionné le Champion de France Hurdle comme une option possible pour le vainqueur.