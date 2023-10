Klarna lance un outil de reconnaissance d’images IA pour faire du shopping

Le pionnier suédois du principe « achetez maintenant, payez plus tard » a déclaré mardi que son nouveau design aiderait les utilisateurs à trouver les articles qu’ils souhaitent en utilisant des algorithmes de recommandation d’IA plus avancés, tandis que les commerçants seraient en mesure de cibler les clients plus efficacement.

Rafael Henrique | Images SOPA | LightRocket via Getty Images