Klarna évalué à 46 milliards de dollars dans le cadre d’un cycle de financement dirigé par SoftBank

LONDRES – La société fintech suédoise Klarna a déclaré jeudi avoir levé 639 millions de dollars dans un nouveau cycle de financement dirigé par SoftBank, valorisant la société à 45,6 milliards de dollars.

Klarna est l’un des plus grands fournisseurs de services « acheter maintenant, payer plus tard », qui permettent aux gens de financer leurs achats sans intérêt sur une période de versements mensuels. Ces services sont devenus particulièrement populaires depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Le dernier investissement dans Klarna, dirigé par le Vision Fund 2 de SoftBank, renforce son statut de première licorne fintech d’Europe et de deuxième start-up fintech en termes de valorisation après Stripe. Adit Ventures, Honeycomb Asset Management et WestCap Group ont également investi, a déclaré Klarna.

« Les consommateurs continuent de rejeter le crédit renouvelable chargé d’intérêts et de frais et se dirigent vers le débit tout en recherchant simultanément des expériences de vente au détail qui répondent mieux à leurs besoins », a déclaré Sebastian Siemiatkowski, fondateur et PDG de Klarna, dans un communiqué jeudi.

« Des alternatives plus transparentes et pratiques s’alignent sur l’évolution des préférences des consommateurs mondiaux et stimulent la croissance mondiale », a-t-il ajouté.

Klarna, une banque réglementée, se présente comme une alternative aux cartes de crédit, une industrie que la société considère comme préjudiciable aux consommateurs. Mais il est de plus en plus surveillé au Royaume-Uni, où le gouvernement demande de nouvelles règles pour imposer une surveillance réglementaire au secteur du rachat immédiat.

Klarna gagne de l’argent en prélevant des frais auprès des commerçants chaque fois qu’un client effectue une transaction. Il indique que les commerçants qui utilisent son service constatent souvent une augmentation des ventes en conséquence. Les concurrents de l’entreprise comprennent les sociétés australiennes Afterpay et Affirm, la société américaine de technologie financière du cofondateur de PayPal, Max Levchin.

Klarna a enregistré un chiffre d’affaires annuel record de 1,2 milliard de dollars en 2020. Cependant, les pertes ont également augmenté de 50 % pour atteindre environ 109,2 millions de dollars en raison de l’augmentation des coûts associés à son expansion internationale.

Cet investissement est le dernier d’une série d’investissements importants dans le secteur technologique européen.

Le fabricant suédois de batteries Northvolt a déclaré cette semaine avoir levé 2,75 milliards de dollars lors d’un tour valorisant la société à 11,75 milliards de dollars. L’année dernière a marqué un record pour la technologie européenne, avec des start-ups du continent levant 52 milliards de dollars, selon Pitchbook. Au 7 juin, les start-up européennes avaient déjà levé 45 milliards de dollars depuis début 2021.

« L’argent international arrive en Europe », a déclaré à CNBC Hans Otterling, associé général de Northzone et un des premiers investisseurs de Klarna. « Pour la Silicon Valley, le vivier de talents s’épuise depuis un certain temps. Nous avons un énorme vivier de talents en Europe. »

Les autres bailleurs de fonds de Klarna incluent le géant chinois de la fintech Ant Group et les rappeurs américains Snoop Dogg et ASAP Rocky.

Siemiatkowski a déclaré à CNBC plus tôt cette année que Klarna pourrait demander une cotation en bourse dès cette année. La société a récemment embauché l’ancien cadre de HSBC Niclas Neglen en tant que directeur financier. Siemiatkowski a suggéré que l’entreprise pourrait s’inscrire via une liste directe, comme Spotify.

Klarna a été victime d’une violation de données le mois dernier, des utilisateurs signalant qu’ils étaient accidentellement connectés aux comptes d’autres personnes. L’entreprise a temporairement fermé son application. Dans un article de blog, Klarna a déclaré que le problème, qui a affecté plus de 9 500 utilisateurs, était un bogue causé par une « erreur humaine » et qu’il avait « informé les autorités compétentes ».

L’entreprise s’est classée au 5e rang au classement de l’année dernière Perturbateur CNBC 50 liste.

