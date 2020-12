WASHINGTON (AP) – Ron Klain a coché toutes les cases d’un classique de Washington: Georgetown, Harvard Law, greffier de la Cour suprême et membre du personnel de Capitol Hill, conseiller de la Maison Blanche et, en cours de route, bien sûr, lobbyiste et avocat.

Maintenant, Klain se prépare à devenir chef de cabinet du président élu Joe Biden, un poste souvent appelé directeur des opérations du pays.

Son CV doré, sa connaissance approfondie des engrenages et des leviers du pouvoir dans la capitale et son association de plusieurs décennies avec Biden ont également fait quelque chose d’inhabituel à Washington d’aujourd’hui: les éloges des deux côtés de la fracture idéologique.

Le père de trois enfants de 59 ans a une réputation parmi les démocrates et, de manière frappante, même certains républicains pour leur compétence – un attribut notable après une administration qui a récompensé et renvoyé des personnes en raison de leur loyauté envers le président Donald Trump.

Dans son nouveau poste, Klain sera invité à faire respecter les souhaits du président, à attraper les lances lancées sur lui et à superviser des dizaines d’autres membres du personnel de haut niveau dont l’ambition démesurée peut correspondre à la sienne.

«Ce n’est pas le moment des novices inexpérimentés», a déclaré Valerie Jarrett, qui a travaillé comme conseillère principale du président Barack Obama alors que Klain était alors chef de cabinet du vice-président Biden.

Klain, a-t-elle noté, connaît la fonction de chaque agence du gouvernement fédéral, entretient des relations profondes à Capitol Hill et a le respect évident de Biden et de son entourage.

«Nous avons vu au cours des quatre dernières années à quel point les choses peuvent mal tourner lorsque des gens qui ne comprennent pas vraiment comment fonctionne le gouvernement sont en charge», a-t-elle ajouté.

Klain est un retour en arrière, représentant le retour de la main expérimentée de Washington – maître à parts égales bancal d’une politique obscure et d’un consiglier qui façonne le pouvoir.

« Il a un profil discret parmi le grand public et un profil énorme parmi ceux qui comprennent le vrai pouvoir », a déclaré Evan Osnos, auteur d’une nouvelle biographie de Biden, « Joe Biden: The Life, The Run and What Matters Now. »

Osnos souligne le fait que la nomination de Klain en tant que chef de cabinet a été «applaudie par un spectre presque incroyablement large» de politiciens et d’experts – du porte-étendard de gauche Rép.Alexandria Ocasio-Cortez de New York au commentateur conservateur Hugh Hewitt.

L’histoire continue

Le natif d’Indianapolis a été l’un des principaux collaborateurs des trois branches du gouvernement, ainsi qu’un quatrième permanent non officiel, l’industrie de l’influence de K Street.

Et il a été une présence discrète avec un siège à la table pendant des moments politiques d’époque couvrant trois décennies.

Il a aidé à diriger l’équipe juridique du vice-président Al Gore lors du recomptage des votes en Floride pour les élections de 2000; il a été conseiller principal du Comité judiciaire du Sénat (présidé par le sénateur de l’époque Biden) lors des auditions acrimonieuses de confirmation du juge Clarence Thomas; et il a aidé à guider la nomination par le président Bill Clinton de la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsberg.

Jarrett se souvient d’un vieux mantra de Klain qui entre à nouveau en jeu alors que Biden commence à assumer la présidence tandis que Trump continue de remettre en question ouvertement le résultat de l’élection et de déclarer, sans preuve, une fraude électorale généralisée.

«Ignorez le bruit», a déclaré Klain, alors le tsar Ebola d’Obama, à l’équipe de la Maison Blanche alors que l’inquiétude tourbillonnait que le virus arrive sur les côtes américaines. «Ignorez le bruit. Concentrez-vous sur les faits.

«Parce qu’il y aura toujours du bruit», a déclaré Jarrett. «Et cela peut être distrayant.»

Le sénateur Ed Markey, D-Mass., A embauché un jeune Klain, qui avait été commis pour le juge de la Cour suprême Byron White, pour ce qui était alors le personnel de Markey’s House. Ce qui ressortait, dit Markey maintenant, était la capacité de Klain à digérer et à articuler les points de politique les plus arides d’une manière que les êtres humains pouvaient comprendre.

«Cela a défié son âge», dit Markey. Il s’est rappelé dans une récente interview téléphonique une époque où il avait remis à Klain un livre d’un professeur d’économie et lui avait demandé de se familiariser avec lui avant que l’auteur ne se rende au bureau le lendemain.

Lorsque la réunion est arrivée, Klain a fait bien paraître Markey en pouvant converser avec l’auteur sur l’argument économique dense exposé dans le livre. La compétence transmise à d’autres domaines politiques.

«Si vous étiez sur« Qui veut être millionnaire », et que vous pouviez appeler un ami et que le million de dollars en dépendait, Ron Klain est celui que j’appellerais», a déclaré Markey.

Son souci du détail se retrouve même dans sa vie de famille. Des collègues de longue date le décrivent comme étant axé sur le travail et la famille, aimant planifier chaque détail des grandes vacances en famille. Il est également connu pour organiser des fêtes à domicile avec des touches originales, comme louer un camion de crème glacée pour venir à sa porte d’entrée ou louer un écran de cinéma explosif pour son arrière-cour. Passionné de sa ville natale d’Indianapolis 500, Klain assiste à la course.

Klain n’a pas toujours été considéré comme l’homme idéal pour le poste. Sa nomination en 2014 à la tête de l’équipe d’intervention contre Ebola d’Obama a suscité une série de critiques publiques en raison de son manque d’expérience médicale. Le sénateur républicain Ted Cruz du Texas l’a rejeté comme un «agent politique de la Maison Blanche» et le sénateur du GOP John McCain de l’Arizona l’a qualifié d ‘«apparatchik démocratique». «Saturday Night Live» le ridiculisa comme désespérément hors de sa profondeur.

Mais maintenant, les expériences de Klain en matière de politique pandémique confèrent un air d’autorité à ses critiques des stratégies de l’administration Trump. Il a fait plusieurs apparitions dans les médias et une série d’explications vidéo délibérément zippées de la campagne Biden qui montrent Klain en train de casser les choses devant un tableau blanc illustré.

Plus d’un an avant même que le coronavirus ne soit identifié, Klain avertissait que le style présidentiel de Trump était singulièrement mal équipé pour faire face à une pandémie. Ses commentaires lors d’un forum d’été 2018 parrainé par l’Aspen Institute semblent désormais prémonitoires.

«Le président est anti-science. Il échange des experts en attaque. Il troque les théories du complot. Toutes ces choses entraîneraient la perte de nombreuses vies en cas d’épidémie aux États-Unis « , a déclaré Klain. » Nous aurions besoin du public pour ne pas échanger des théories du complot, ne pas croire que les nouvelles sont fausses mais respecter les scientifiques. compétence. »

Klain a été chef de cabinet de deux vice-présidents (Gore et Biden) et d’un procureur général (Janet Reno). Il travaille avec Biden sous une forme ou une autre depuis plus de 30 ans.

En cours de route, Klain s’est également taillé un créneau particulier: l’homme de référence pour la préparation du débat présidentiel. Il a participé aux préparatifs du débat pour les candidats démocrates à la présidentielle retournant à John Kerry en 2004. Et Klain et sa partenaire fréquente, Karen Dunn, sont crédités pour avoir aidé Obama à rebondir après une performance fragile lors de son premier débat contre Mitt Romney en 2012 .

Gene Sperling, un autre entraîneur du débat d’Obama, était dans la salle lorsque Klain a pris un appel post-débat d’Obama après la première confrontation. Il a dit que Klain n’avait pas essayé de calmer la situation; il a reconnu le revers et a été d’accord avec l’évaluation sévère d’Obama de sa performance, mais a gardé les choses concentrées sur les débats à venir.

« Il était comme, » OK, deux autres, nous allons faire ceci, nous allons le faire « », a déclaré Sperling lors d’un récent entretien téléphonique. «Je pense que c’est vraiment important: que vous puissiez vous encourager et perdre votre crédibilité, vous pouvez être juste un prince des ténèbres ou vous pouvez être la voix directe qui reconnaît certaines difficultés mais qui réalise que la seule chose qui aide est d’être la tête froide. Ron était la tête froide.

Klain peut parfois être piquant ou colérique et a été décrit comme quelqu’un qui ne souffre pas volontiers des imbéciles. Mais ses collègues se rappellent que son style de gestion est discipliné et inclusif – un départ à la fois de la tourmente de la Maison Blanche de Trump et du premier chef de cabinet d’Obama, Rahm Emanuel, qui était connu pour son style agressif, souvent vulgaire.

Il y a eu quelques faux pas en cours de route. En tant que principal adjoint de Biden lors du déploiement du plan de relance de près de 800 milliards de dollars de la Recovery Act, Klain est devenu publiquement impliqué dans la controverse entourant Solyndra, un fabricant de panneaux solaires qui a fait faillite après avoir reçu plus de 500 millions de dollars de fonds de relance. Klain, malgré les doutes connus quant à la viabilité de l’entreprise, a ensuite été révélé avoir signé une visite d’Obama à l’usine de Solyndra qui est devenue une gêne et a ouvert le programme de relance aux accusations de mauvaise gestion.

Le lien professionnel de Klain avec Biden a également connu des hauts et des bas.

Lors de la course présidentielle de 2016, Klain s’est engagé en tant que conseiller de la présomptive leader démocrate Hillary Clinton sans attendre de voir si Biden – qui pleurait la mort récente de son fils Beau – déclarerait sa candidature.

La défection perçue a produit des sentiments de rancune qui ont été révélés par la décharge de WikiLeaks d’e-mails piratés du chef de la campagne de Clinton, John Podesta. Dans un e-mail d’octobre 2015 à Podesta, environ une semaine avant que Biden n’annonce qu’il ne se présenterait pas, Klain a reconnu que son choix avait nui aux perspectives de campagne de Biden et à sa relation avec son patron de longue date.

«Cela a été un peu difficile pour moi de jouer un tel rôle dans la disparition de Biden», écrivait alors Klain. «Je suis définitivement mort pour eux – mais je suis heureux de faire partie de l’équipe HRC.»

Mais alors que la campagne 2020 de Biden se réchauffait, Klain s’est à nouveau retrouvé profondément ancré dans l’opération, servant de l’un des visages publics de la campagne et préparant son candidat au débat présidentiel le plus chaotique de l’histoire américaine.

«Klain a pu revenir à Bidenland grâce à sa compétence pure», a déclaré Osnos.

___

Kellman a rapporté de Tel Aviv. Rhonda Shafner, chercheuse chez Associated Press à New York, a contribué à ce rapport.

___

Suivez Khalil sur https://twitter.com/Ashrafkhalil et Kellman sur https://twitter.com/APLaurieKellman