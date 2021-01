Klaas-Jan Huntelaar est de retour chez les lutteurs de Bundesliga Schalke 04 de l’Ajax.

L’attaquant néerlandais a été un buteur prolifique pour l’équipe allemande de 2010 à 17, les aidant à remporter la Coupe d’Allemagne en 2011. Il a marqué 126 buts en 240 matchs avant de rejoindre l’Ajax en 2017.

Mais Schalke est tombé dans des moments difficiles car ils sont derniers au classement de la ligue. Ils ont brisé une séquence de 30 matchs sans victoire la semaine dernière grâce aux débuts sensationnels de trois buts du jeune américain Matthew Hoppe, mais la présence vétéran de Huntelaar pourrait donner un coup de pouce au combat de relégation.

« Nous devons gagner des matchs et marquer des buts pour grimper au classement », a déclaré Huntelaar après avoir concouru. «Je veux jouer mon rôle dans le club en restant debout.

« Schalke appartient à la Bundesliga et il est de notre responsabilité de nous assurer que nous restons ici. »

Le responsable du sport et de la communication du club, Jochen Schneider, a ajouté: « Il y a deux raisons principales à signer le Klaas-Jan. Ses qualités sportives sont incontestées, ce qu’il a montré une fois de plus la semaine dernière avec un doublé.

« Sa personnalité, son expérience et ses liens avec le FC Schalke 04 sont également importants. Il a montré sa volonté de nous aider à assurer la sécurité en retournant au club. Je voudrais donc remercier l’Ajax pour sa coopération lors de ces discussions. »

Après avoir marqué deux fois lors de la victoire 3-1 de l’Ajax sur le FC Twente la semaine dernière, Huntelaar a déclaré à ESPN qu’il était intéressé par un retour à Schalke, mais avait également déjà fait allusion à la retraite.

« Vers quoi je me penche? Difficile … Il y a quelque chose à dire pour tout », a déclaré Huntelaar. « Schalke a plus de problèmes, ils ont plus besoin de moi, donc c’est plus un choix sentimental.

« L’Ajax est un peu plus stable et peut-être un peu plus agréable en termes de fin, avec le titre possible, le tournoi de coupe et le football européen. »

Huntelaar, 37 ans, a également effectué des séjours à l’AC Milan et au Real Madrid. Il a joué pour la dernière fois pour l’équipe nationale des Pays-Bas en 2015.