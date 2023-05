KL Rahul mène des hommages alors que Jaiswal bat son record de cinquante le plus rapide en IPL

C’était un spectacle de Yashasvi Jaiswal aux jardins d’Eden alors que le jeune a battu le record des cinquante plus rapides de la Premier League indienne (IPL) lors du match contre les Kolkata Knight Riders jeudi. Jaiswal avait l’air superbe en marquant son demi-siècle en 13 balles – une balle de moins que le précédent record détenu par KL Rahul et Pat Cummins. C’était suffisant pour décrocher la victoire des Royals du Rajasthan et c’est Rahul qui a dirigé les hommages pour l’ouverture sur les réseaux sociaux.

Yashasvi Jaiswal a poursuivi sa course sensationnelle dans l’IPL en écrasant les cinquante plus rapides de l’histoire du tournoi après que Yuzvendra Chahal soit devenu le meilleur preneur de guichet de tous les temps alors que les Royals du Rajasthan ont remporté une victoire à neuf guichets contre les Kolkata Knight Riders pour ressusciter leurs espoirs en séries éliminatoires jeudi. .

C’était la nuit de Yashasvi Jaiswal. Bien joué, @ybj_19 – KolkataKnightRiders (@KKRiders) 11 mai 2023

Chahal est devenu le meilleur preneur de guichet d’IPL avant de terminer un brillant 4/25 alors que RR a limité KKR à un score inférieur à la normale 149/8 à l’Eden Gardens Un jour, les frappeurs de KKR ont eu du mal à chronométrer le ballon, Jaiswal, 21 ans, a montré la voie en élevant les cinquante plus rapides de l’histoire de l’IPL en seulement 13 balles, améliorant le précédent record détenu par KL Rahul et Pat Cummins (14 balles chacun).

Avec la poursuite modeste, Jaiswal est resté à deux points d’un siècle (98 sur 47 balles), un coup parsemé de 12 quatre et cinq six alors que RR galopait vers la victoire 13,1 overs.

POTM contre DC

POTM contre MI

POTM contre CSK

POTM contre KKR Jaiswal devient le premier joueur à remporter 4 prix POTM à l’IPL 2023. pic.twitter.com/MV3IjOsU0Y — Jean. (@CricCrazyJohns) 11 mai 2023

Samson a apporté un bon soutien au gaucher avec un 48 pas sur 29 balles alors que le duo partageait un partenariat ininterrompu de 121 courses sur seulement 69 balles.

La victoire avec 41 balles en réserve les a également amenés à la troisième place (12 points en 12 matches), donnant un coup de pouce massif à leur taux de course net (0,0633) alors que la course aux barrages se réchauffe.

C’est presque fini pour KKR qui glisse à la septième place (10 points, 12 matches).

(Avec entrées PTI)