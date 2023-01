KL Rahul, mariage d’Athiya Shetty: Suniel Shetty veut être père et non beau-père du joueur de cricket damaad, ‘Woh part main acche se nibhata hoon’

KL Rahul et Athiya Shetty se sont mariés à la ferme de Suniel Shetty à Khandala. Ils sont désormais officiellement Mr et Mrs. Alors que tout le monde attend les magnifiques photos des mariés, Suniel Shetty et son fils Ahan Shetty ont salué les médias postés à l’extérieur du bungalow et ont distribué des bonbons pour marquer l’occasion. Il a exprimé sa joie pour le mariage de sa fille et a remercié tout le monde pour sa coopération. On lui a posé des questions sur la cérémonie et il a dit que c’était une très belle petite réception. Il a dit qu’il était maintenant officiellement devenu beau-père. Interrogé sur ce nouveau rôle, il a dit franchement que l’équation «en droit» devrait être supprimée car il accueille son fils dans la famille. Il a mentionné qu’il essayait le rôle de père bien mieux qu’autre chose. Regardez la vidéo ci-dessus.