KL Rahul, mariage d’Athiya Shetty: le père de la mariée, Suniel Shetty, est devenu émotif, s’est effondré pendant les pheras [Read Deets]

Athiya Shetty et KL Rahul sont le nouveau couple marié du quartier. Ils se sont mariés à Suniel Shettyla ferme de Khandala. C’était une petite cérémonie de mariage intime avec seulement une poignée de personnes invitées en tant qu’invités. Les détails du mariage, l’apparence et plus encore ont été gardés secrets, cependant, les paparazzis ont eu un aperçu du décor du lieu. Maintenant, ils sont enfin mariés et Suniel Shetty est définitivement le plus heureux. Il est maintenant beau-père et son bonheur ne connaît plus de limites.

Suniel Shetty devient ému au mariage de sa fille Athiya Shetty avec KL Rahul

Un initié de l’industrie présent au mariage nous a dit que Suniel Shetty était assez émotif pendant les pheras. Chaque père trouve le mariage de sa fille comme le moment le plus émouvant et Suniel Shetty ne fait pas exception. Il était en larmes quand Athiya Shetty a pris ses pheras avec KL Rahul et a juré de vivre ensemble. La source nous a dit : “Suniel avait cette image très cool d’Anna. Mais c’est aussi une personne très émotive et un père adoré. C’était réconfortant de le voir heureux et en même temps pleurer de voir sa petite fille devenir mariée. Il était émotif tout au long des phéras.”

La source a en outre déclaré que Suniel Shetty était la personne la plus occupée au mariage, après tout, c’était le mariage de sa fille. Il s’est occupé de tout. Des arrangements à l’accueil des médias – il a tout géré. Source a déclaré: “Il s’est occupé de tout lui-même et s’est assuré que toutes les personnes présentes au mariage, à l’intérieur comme à l’extérieur, étaient à l’aise et bien prises en charge. Le père en lui a vraiment pris le relais et il a joué l’hôte parfait.”

Suniel Shetty a également distribué des bonbons aux médias après le mariage et a parlé de devenir beau-père. Il a dit qu’il est un père car il accueille son fils dans sa famille.

Nous souhaitons au couple une vie conjugale heureuse.