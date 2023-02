KL Rahul et Athiya Shetty se font de doux bisous à l’après-fête du mariage, la vidéo devient virale

Athiya Shetty et le joueur de cricket indien KL Rahul ont eu un mariage intime le 23 janvier à la maison Khandala de Suniel Shetty, cependant, les jeunes mariés donnent maintenant à leurs fans une chance de faire partie de leurs célébrations en partageant diverses photos et vidéos de l’extravagance du mariage.

Une nouvelle vidéo a maintenant été partagée par KL Rahul sur son Instagram qui semble provenir de l’after party après son mariage avec Athiya. La vidéo montre le couple se plantant des baisers et s’amusant.

La vidéo consiste en un montage des photos d’Athiya et KL Rahul dans un photomaton. On peut voir le couple poser pour diverses photos loufoques et dans l’une d’elles, KL Rahul et Athiya peuvent être vus en train de s’embrasser adorablement.

Regardez la vidéo ici.







Dans la vidéo, on pouvait voir Rahul portant une tenue à paillettes noires et Thiya portant un mangalsutra minimal. La vidéo a été partagée sur Instagram par KL Rahul et le célèbre organisateur de mariage Shaadi Squad.

Partageant la vidéo, Shaadi Squad a écrit : “Une tequila, deux tequila, trois tequila Floooor !! Meilleur after party avec les meilleurs potes dansant toute la nuit sur les meilleurs rythmes.”

KL Rahul et Athiya Shetty se sont mariés la semaine dernière après être sortis ensemble pendant plusieurs années. Leur cérémonie de mariage était une affaire intime, avec moins de 100 invités, y compris des membres de la famille et des amis proches.

Quant à leur réception, le père d’Athiya, Suniel Shetty, a déclaré aux médias que la réception de mariage du couple aurait lieu après la saison de la Premier League indienne (IPL), très probablement à Mumbai.