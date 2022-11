KL Rahul écrit une note sincère à l’occasion de l’anniversaire de sa petite amie Athiya Shetty

Alors que l’acteur Athiya Shetty a eu un an de plus aujourd’hui, elle a reçu un souhait spécial de son petit ami, le frappeur indien KL Rahul. S’adressant à Instagram, KL Rahul a publié une série de photos mettant en vedette la fille d’anniversaire. Sur la première photo, le couple avait l’air adorable alors qu’ils prenaient la pose pour la caméra. Dans la deuxième image, Athiya et Rahul ont été vus portant des lunettes funky.

Sur la dernière photo, ils ont partagé un aperçu de leur date de déjeuner tout en posant pour une photo pâteuse. Partageant les photos, il a écrit : “Joyeux anniversaire à mon clown (il a utilisé des emoji au visage de clown), tu rends tout meilleur.”

KL Rahul et Athiya se fréquentent depuis un moment maintenant et l’actrice a également été vue avec le joueur de cricket lors de quelques tournées de Team India. Athiya est la fille de l’acteur bollywoodien Suniel Shetty. Les tourtereaux ont officialisé leur relation l’année précédente alors que le joueur de cricket indien souhaitait son anniversaire à sa bien-aimée avec une jolie publication sur les réseaux sociaux mettant en vedette Athiya et lui-même.

Les rumeurs de mariage d’Athiya Shetty et du joueur de cricket KL Rahul ont suscité beaucoup d’attention. Plus tôt en septembre, il a été rapporté que le couple échangerait ses vœux dans la maison de Suniel Shetty à Khandala, selon les rapports les plus récents. Selon le rapport, le couple a choisi de tenir sa cérémonie à la maison avec ses proches.

Dans une interview avec Instant Bollywood, Suniel a déclaré: “Je pense que jaise hi bachhe decide karenge (le mariage aura lieu dès que les enfants auront décidé). Rahul ke horaires hai. Coupe d’Asie Abhi hai, Coupe du monde hai, tournée sud-africaine hai, tournée australienne hai. Jab bachho ko break milega tab shaadi hogi. Ek din me shaadi nahi ho sakti na? (Rahul est occupé par la Coupe d’Asie, le monde, la tournée sud-africaine, la tournée australienne. Le mariage n’aura lieu que lorsque les enfants auront une pause. ” Athiya a fait ses débuts sur YouTube en ouvrant sa chaîne il y a quelques mois et était la dernière vue dans Motichoor Chaknachoor, aux côtés de Nawazuddin Siddiqui. Elle a fait ses débuts d’actrice dans “Hero” de Salman Khan avec Sooraj Pancholi en 2015.