KL Rahul à la traîne après le départ précoce de l’ouvreur indien contre l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde T20

Après avoir montré une immense confiance avec la batte contre le Bangladesh lors de la Coupe du monde T20, l’ouvreur indien KL Rahul est de nouveau parti tôt, cette fois en tombant contre l’Angleterre lors de la grande demi-finale à l’Adélaïde Oval jeudi. Mis au bâton en premier, KL a commencé les manches indiennes avec une limite à Ben Stokes. Cependant, un rebond supplémentaire de Chris Woakes dans la seconde a vu KL Rahul le poursuivre pour se faufiler dans les gants du gardien de guichet Jos Buttler.

KL est revenu à la pirogue avec un score de 5 alors que l’Inde était 9/1 en 1,4 Overs.

Voyant que l’ouvreur indien a été renvoyé tôt, les fans de cricket desi n’ont pas été faciles avec KL Rahul. En fait, le frappeur est devenu le sujet le plus tendance sur Twitter indien dès qu’il a été défait par Woakes.

KL Rahul pic.twitter.com/Ukb6vWhJvd — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) 10 novembre 2022

koi nahi bhai KL final mein vairons ke contre bana lena – Vishal Dayama (@VishalDayama) 10 novembre 2022

Kl Rahul est facilement le plus gros tour de cou de l’histoire du cricket. pic.twitter.com/Lj5Hy8KP5m — Shlok (@aegonaryaa) 10 novembre 2022

Mujhe nhi lagta tum meri beti ko mérite karte ho, isliye shaadi annuler. pic.twitter.com/ffag7d0Bdb – Shubh (@kadaipaneeeer) 10 novembre 2022

KL Rahul : pic.twitter.com/7PWuP9eNjw – Sai Teja (@csaitheja) 10 novembre 2022

KL Rahul retrouve sa forme habituelle. — Vinay (@Being_Humor) 10 novembre 2022

Kabhi apne bacche ka nam Rahul mat rkhana — Aditi. (@Sassy_Soul_) 10 novembre 2022

KL Rahul a choisi la grande scène pour montrer sa loyauté envers l’académie… Il est allé au pavillon après avoir marqué de magnifiques 5 courses magnifiques sur seulement 5 balles… Le professeur KL en feu #INDvENG pic.twitter.com/mY4utMWa2y — Académie TukTuk (@TukTuk_Academy) 10 novembre 2022

Pétition pour arracher la citoyenneté indienne à KL RAHUL. — Jahazi (@Oye_Jahazi) 10 novembre 2022

Plus tôt, le capitaine anglais Jos Buttler a remporté le tirage au sort et a décidé de jouer en premier contre l’Inde à l’Anneau d’Adélaïde.

L’Inde est inchangée, ce qui signifie que Rishabh Pant obtient un deuxième match consécutif tandis que Dinesh Karthik est absent. Cependant, l’Angleterre a été forcée de faire quelques changements avec Dawid Malan et Mark Wood blessés et remplacés par Phil Salt et Chris Jordan. Fait intéressant, le capitaine indien Rohit Sharma a déclaré qu’il aurait choisi de battre de toute façon.

Les experts soutiennent l’équipe indienne pour triompher de l’Angleterre lors de la demi-finale à enjeux élevés. Rohit Sharma and Co ont terminé en tête du tableau des points de leur groupe et ressemblaient à l’équipe la plus stable de l’étape Super 12. L’Angleterre devra faire face à Virat Kohli et Suryakumar Yadav, qui sont dans la forme de leur vie.

