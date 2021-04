La police se prépare à des ennuis à Huntington Beach, en Californie, avant un rassemblement «White Lives Matter». Des dépliants du Ku Klux Klan ont été repérés dans la région et les militants de Black Lives Matter prévoient une contre-manifestation.

«Il y aura un important contingent de policiers» déployé dimanche à Huntington Beach, a déclaré le lieutenant de police Brian Smith aux médias locaux. La montée en puissance fait suite à un rassemblement « White Lives Matter », qui devrait débuter à Huntington Beach Pier dans l’après-midi.





La manifestation était apparemment organisée sur les réseaux sociaux, mais n’a attiré l’attention de la presse que lorsque des dépliants du Ku Klux Klan ont été distribués dans la région le week-end dernier. Le groupe KKK, se faisant appeler Loyal White Knights, est l’un des plus grands des rares groupes du Klan encore en activité aux États-Unis, et ses membres ont pris part à divers rassemblements « White Lives Matter » ces dernières années, ainsi que le tristement célèbre Rallye « Unite the Right » 2017 à Charlottesville, Virginie.

Alors que les Klansmen devraient se présenter, les militants de «Black Lives Matter» ont organisé une contre-manifestation, dirigée par un chef de section du BLM et membre de l’Association nationale pour l’avancement des personnes de couleur (NAACP).

UNE #WhiteLivesMatter Le rassemblement est prévu pour 13 heures à Huntington Beach Pier ce dimanche. #KKK de la littérature a été diffusée auprès des résidents. Nous organisons la contre-manifestation pour fermer le rallye du Klan dwn, ce dimanche à 11h.

Cependant, la NAACP du comté d’Orange a publié samedi une déclaration éloignant l’organisation des contre-manifestants. «Alors que le CO NAACP applaudit les efforts de protestation pacifique dans tout le pays,» la déclaration lue, «Nous n’entraverions jamais le droit de quiconque à la liberté d’expression.» Le réseau mondial Black Lives Matter a également découragé contre-protestant.

Le premier amendement protège la liberté d’expression et de réunion aux États-Unis, y compris les rassemblements du Ku Klux Klan. Alors que les policiers de Huntington Beach seront en force dimanche, ils ne seront pas là pour arrêter le rassemblement, mais pour répondre à toute violence ou infraction à la loi qui pourrait avoir lieu. De même, trois législateurs démocrates locaux ont publié vendredi une déclaration condamnant le rassemblement, mais reconnaissant «Le droit de tous les Américains – même les plus vils racistes – d’exprimer leurs opinions.»





Alors que la Californie est dans l’ensemble un État libéral, Huntington Beach est une enclave de sentiment de droite. Les habitants de la région se sont vivement opposés aux restrictions de coronavirus du gouverneur Gavin Newsom et se sont révélés en vigueur l’année dernière pour défier publiquement son décret de couvre-feu. La ville était connue dans les années 80 et 90 comme un foyer d’activités skinheads et néo-nazis.

Avec le KKK une ombre de son ancien moi, et même ses opposants les plus ardents admettant que son adhésion à l’échelle nationale a chuté à moins de 3000, certains commentateurs en ligne ont accusé les médias d’attirer l’attention sur ce qui serait autrement un rassemblement marginal mineur.

« Idée originale: ignorez le soi-disant rassemblement #WhiteLivesMatter afin de ne pas attirer l’attention et une couverture médiatique supplémentaire, » Hisham Mahmud a écrit, tandis qu’un autre commentateur a appelé le fil un « GRANDE PUBLICITÉ » pour le KKK.



GRANDE PUBLICITÉ POUR LE RALLYE KKK! VOTRE JUSTE DONNER LE TEMPS DE PRESSE ET D'AIR. SPÉCIALEMENT EN CAS DE CONFLIT VIOLENT, TOUS LES MÉDIAS L'UTILISERONT.

Ils protestent contre « le grand remplacement ». Ce ne sont que des suprémacistes blancs. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est que les contre-manifestants se présentent (et j'espère qu'ils le font car il est dangereux de les ignorer) afin qu'ils puissent provoquer la violence et pleurer à propos d'Antifa et de BLM.

Des rassemblements similaires sont prévus dimanche dans des villes des États-Unis, notamment à New York, à Fort Worth, au Texas, à Chicago, dans l’Illinois et à Raleigh, en Caroline du Nord.

