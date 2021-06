KKK 11 : Arjun Bijlani devient nostalgique et partage une vidéo de danse avec Shweta Tiwari ! – Regarder | Nouvelles télévisées

New Delhi : On dirait que les candidats de Khatron Ke Khiladi-11 ont eu un gala au Cap, en Afrique du Sud. Eh bien, au moins les photos et vidéos partagées par les célébrités sur leurs réseaux sociaux respectifs le disent.

Récemment, l’acteur de télévision populaire Arjun Bijlani a partagé une vidéo mignonne mais hilarante de lui-même avec un autre concurrent Shweta Tiwari de l’émission de téléréalité d’aventure.

Partageant la vidéo sur son compte Instagram, Arjun a écrit: « Je lui ai appris beaucoup de MES versions de CRAZY .. right shweta. »

Dans la vidéo, on peut voir le duo danser sur une vieille chanson populaire ‘Na Jaane Kyun’ du film ‘Chhoti Si Baat’ (1976). Tout au long de la vidéo, on peut voir Shweta sourire et apprécier la danse pendant qu’Arjun synchronisait la chanson avec les lèvres et dansait avec elle.

Alors que leurs fans bavaient sur leur chimie mignonne, Shweta n’a pas tardé à répondre sur le post.

Elle a écrit: « Eh bien, je pense que je suis un bon élève Guruji », avec des émojis cardiaques.

La vidéo a été tournée au Cap, où tous les candidats ont tourné pour l’émission de télé-réalité d’aventure – Khatron Ke Khiladi 11 animée par le réalisateur Rohit Shetty. L’émission qui sera bientôt diffusée, et le concurrent sont enfin de retour après avoir terminé le tournage.

KKK – La saison 11 verra certains des visages les plus en vue, notamment Divyanka Tripathi, Rahul Vaidya, Abhinav Shukla, Nikki Tamboli, Shweta Tiwari, Varun Sood, Aastha Gill et Arjun Bijlani, entre autres.

Parmi les autres concurrents, citons Vishal Aditya Singh, Sana Makbul et Sourabh Raaj Jain.