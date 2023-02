KJo était chez Kiara-Sidharth "Mandap de Mohabbat." Lisez son message émotionnel

Karan Johar, qui a lancé Sidharth Malhotra avec Etudiant de l’année et réalisé Kiara Advani dans Histoires de luxure, a laissé tomber un message de félicitations émotionnel. Sidharth et Kiara se sont mariés à Jaisalmer et KJo était parmi les rares invités à assister au mariage. Et ce n’était pas moins qu’un moment “fier et féerique” pour le cinéaste alors que le couple échangeait ses vœux “sur un mandap de mohabbat (amour) ». Il a commencé sa note par ces mots : « Je l’ai rencontré il y a une décennie et demie… Silencieux, fort et toujours aussi sensible… Je l’ai rencontrée bien des années après… silencieux, fort et si sensible dans une égale mesure… Puis ils se sont rencontrés et j’ai réalisé à ce moment-là que ces deux piliers de la force et de la dignité peuvent créer un lien irremplaçable et créer ensemble l’histoire d’amour la plus magique…”

Karan Johar a poursuivi : “Les regarder est un conte de fées enraciné dans la tradition et la famille… Alors qu’ils échangeaient leurs vœux sur un mandap de mohabbat, tout le monde autour d’eux sentait le pouls… sentait l’énergie… Je me suis assis fier, ravi et débordant d’amour pour eux deux ! Je t’aime Sid… Je t’aime Ki… Qu’aujourd’hui soit ton éternité….” suivi d’émoticônes de cœur.

Lisez le post de Karan Johar ci-dessous :

Le mariage de Kiara Advani et Sidharth Malhotra a eu lieu au palais de Suryagarh, une station balnéaire près de Jaisalmer au Rajasthan. Ils ont partagé des images de rêve avec Shershaah-légende thématique, “Ab humari réservation permanente ho gayi hai (Maintenant, nous sommes réservés en permanence). Nous recherchons vos bénédictions et votre amour pour notre voyage à venir.”

Découvrez les messages ci-dessous :

Le mariage a également été suivi par la co-vedette de Kiara Kabir Singh Shahid Kapoor et la femme de l’acteur Mira Rajput. Isha Ambani-Anand Piramal et Juhi Chawla avec leur mari Jay Mehta.