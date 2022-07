KJo critiqué après avoir “comparé” Samantha Ruth Prabhu à Alia Bhatt sur Koffee avec Karan

L’apparition de Samantha Ruth Prabhu sur Koffee With Karan a à peu près cimenté sa position de reine régnante de l’impertinence, avec son torréfaction Karan Johar dans sa propre émission. Comme pour l’épisode précédent avec Janhvi Kapoor et Sara Ali Khan, de nombreux utilisateurs de médias sociaux ont souligné qu’une mention d’Alia Bhatt semblait être devenue incontournable dans la série. Un échange particulier avec Samantha dans le dernier épisode ne convenait pas à Twitter.

Karan Johar a demandé à Samantha ce que ça faisait de “battre” Alia Bhatt sur la liste Ormax. Samantha a eu un retour en douceur, plaisantant sarcastiquement en disant qu’elle avait payé aux gens d’Ormax un prix assez élevé pour figurer en tête de liste.

je pensais qu’alia bhatt allait juste être là le début de la saison et pas tous les épisodes pic.twitter.com/4EdKGS0kEy

Karan : Tu as battu Alia Bhatt mec, qu’est-ce que ça fait ? #Samantha : Désolé, c’était un prix élevé à payer

samantha a donné tant de succès, livré de si bonnes performances et sa durée de carrière est si énorme, pourquoi karan pense-t-elle que battre alia serait une sorte de réussite pour elle ‍♀️‍♀️ https://t.co/2O5XCnUfIB

#KoffeeWithKaran #KoffeeWithKaranS7 KJo demande à samantha- “tu as battu alia bhatt mec, comment te sens-tu?” quand cette promotion alia s’arrêtera-t-elle. c’est tellement irritant. pourquoi karan pense que bollywood n’a jamais rien vu de mieux qu’alia. sommet du narcissisme.

Kjo à #Samantha: T’as battu Alia, mec; qu’est-ce que ça fait? Il parle comme si Sam battait Srideviji ou Tabu ou Vidya ou quelqu’un de cette stature. Il a poussé Alia non seulement à être le plus grand acteur mais aussi la plus grande star. Fou #KoffeeWithKaran7 #KoffeeWithKaranS7 #KoffeeWithKaran

– Regina Phalange (@ReginaPhal1161) 21 juillet 2022