KJ Parker et Denzell Gibson illuminent le tableau de bord, mènent IC Catholic Prep devant Wheaton Academy – Shaw Local

ELMHURST – Après une séquence de quatre blanchissages consécutifs, la Wheaton Academy est entrée dans le match du 30 septembre à Elmhurst après n’avoir accordé que deux touchés toute la saison.

Mais les Warriors n’avaient pas encore rencontré KJ Parker et Denzell Gibson.

Le duo IC Catholic Prep a fait tout un spectacle, combinant six scores pour mener les Knights à une victoire à domicile de 42-20 et à la seule possession de la première place de la conférence Metro Suburban Blue.

Parker, un junior, a réussi trois réceptions de touché en première mi-temps du quart Dennis Mandala, couvrant 70, 5 et 57 verges. IC Catholic Prep (5-1, 4-0) menait 21-6 à la mi-temps.

“Nous savions que nous devions être prêts, surtout après l’année dernière”, a déclaré Parker. “Notre entraîneur n’a pas aimé la façon dont nous avons joué contre eux l’an dernier. Nous avons donc dû croiser nos p et nos q et commencer vite. Nos entraîneurs avaient un excellent plan de match et nous avons été en mesure de l’exécuter.

Parker, qui a terminé avec cinq attrapés pour 142 verges, a marqué sur un coup oblique, un fondu et un lancer d’épaule arrière de Mandala, qui a complété 9 passes sur 15 pour 188 verges.

Dennis Mandala de l’Immaculée Conception remet le ballon à Denzell Gibson lors de leur match à domicile contre la Wheaton Academy le vendredi 30 septembre 2022. (Erica Benson pour Shaw Local)

“Dennis est sous-estimé en tant que QB”, a déclaré Parker. “Je pense qu’il est l’un des meilleurs QB. C’est un travailleur acharné, il ne prend jamais un jour de repos. Je pense qu’il devrait avoir 10 fois plus de mentions que moi. C’est pourquoi j’ai été formidable. C’est tellement spécial de jouer avec un si grand quart-arrière.

C’est Gibson qui a fourni le feu d’artifice en seconde période, marquant d’abord sur une course de 12 verges pour augmenter la marge à 28-6 au troisième quart. Il a ajouté un touché de 41 verges avant de mettre la touche finale au concours avec un tremplin de 90 verges vers la zone des buts à la fin du quatrième.

Gibson s’est précipité pour 262 verges en 14 courses.

“Je ne serais pas capable de courir à travers des trous comme ça sans les gros joueurs à l’avant”, a déclaré Gibson. « Nous avons joué au ballon d’équipe. Je suis fier de ces gars.

« C’est très spécial. Nous avons beaucoup de bons joueurs dans cette équipe. Et cette équipe est polyvalente, que ce soit en course ou en dépassement, on peut tout faire. Les années précédentes, nous étions probablement plus une équipe de coureurs. Mais nous avons des receveurs larges, des porteurs de ballon, juste de grands joueurs de talent et cela nous permet d’être très polyvalents en attaque.

Durell Taylor de l’Immaculée Conception abat la Wheaton Academy lors de leur match à domicile le vendredi 30 septembre 2022. (Erica Benson pour Shaw Local)

JP Schmidt a mené un effort défensif solide avec une paire d’interceptions.

Les Warriors sont entrés dans le match avec une moyenne de plus de 50 points par match.

“Nous avions beaucoup de choses à régler depuis le match de la Wheaton Academy l’an dernier”, a déclaré l’entraîneur de l’ICCP, Bill Krefft. “C’est l’une des choses dont nous sommes fiers, nous réparer. Je pense que nous nous sommes beaucoup améliorés par rapport à nos performances de l’an dernier.

“Nous venons de jouer contre une très bonne équipe de football et nous avons été testés.”

Wheaton Academy (5-1, 3-1) a reçu une paire de buts sur le terrain de Declan Finnegan en première mi-temps. Après l’entracte, le quart-arrière Belay Brummel s’est connecté avec Evan Eckert et Jalen Whitaker pour les touchés.

Brummel a complété 23 passes sur 38 pour 301 verges. Breck Peacock a réussi 10 attrapés pour 124 verges. Zach Moravec a réussi quatre réceptions pour 85 verges.

“Nous avons de bons joueurs”, a déclaré l’entraîneur de la Wheaton Academy, Jim Johanik. «Nous savions les affrontements et les défis auxquels nous serions confrontés. Ils ont un excellent programme de football et ils ont de grands athlètes. Mais je suis fier de nos gars et de leur combat.

“Nous avons beaucoup d’armes offensivement et ils vont continuer à produire.”