Ne pensez pas une minute que la quarantaine est intervenue entre KJ Apa et Clara Berry. Après avoir admis qu’il s’agissait d’un « coup de foudre » en février, le Riverdale La star et le mannequin français semblent être éperdus l’un pour l’autre 10 mois plus tard.

Pour le 27e anniversaire de Clara, le lundi 7 décembre, KJ nous a laissé tomber un petit moment pour écrire «Joyeux anniversaire mon amour» sur son Instagram Histoire à voir pour ses 18,6 millions d’abonnés.

Surmonté de deux émojis de cœur rouge, le message comprenait une photo du couple alors qu’il passait son bras autour de son épaule et qu’elle serrait sa taille. Ils sont apparus dans des coupes en denim et des baskets dans une élégante salle de bain blanche avec un lustre, natch.

C’est l’une des seules photos de la paire que les fans ont vues, car KJ est très secret sur sa vie amoureuse. Après le jeune de 23 ans Oiseau chanteur L’acteur a confirmé sa nouvelle histoire d’amour plus tôt cette année, les choses se sont aggravées lorsqu’il a partagé des images nues de Clara en vacances en août. Sa légende rêveuse: « Il n’y a nulle part ailleurs. »