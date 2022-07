KJ Apa se rase la tête et lance un nouveau buzzcut: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

KJ Apa, 25 ans, devrait se sentir beaucoup plus léger sur sa tête maintenant. L’acteur néo-zélandais s’est rasé les cheveux et a montré le look buzzcut sur Instagram le 28 juillet. KJ était si beau qu’il souriait à la caméra avec des poils faciaux sombres et débraillés. Il avait un joli bronzage pour la photo d’été et portait un T-shirt noir avec une petite fleur blanche qui sortait de derrière son oreille gauche.

Plus à propos KJ Apa

Les fans oublient que KJ est en fait une brune naturelle depuis qu’il joue le roux Archie Andrews dans la série télévisée à succès Riverdale. KJ semblait très satisfait des résultats de sa coupe de cheveux que les fans n’avaient jamais vus auparavant. C’est un tout nouveau look pour KJ et il l’a définitivement réussi !

KJ a légendé sa photo buzzcut, “Réinitialiser. Un mouvement rapide. Molly Ringwald, qui joue sa mère à l’écran Mary Andrews, a complimenté la coupe de cheveux de KJ. “OH MON DIEU. Je ❤️❤️❤️”, a-t-elle écrit dans les commentaires. Leurs co-vedettes Marisol Nichols et Vanessa Morgan a également jailli du beau look de KJ.

La magnifique petite amie de l’acteur, mannequin français Clara Berry, est probablement aussi un grand fan de son buzzcut. KJ et Clara se fréquentent depuis 2020 et ont accueilli un adorable petit garçon nommé Sasha Vai Keneti Apa l’année dernière, le 23 septembre. Clara a confirmé l’heureuse nouvelle avec une photo des mains de son petit garçon. “Il est une perfection parfaite. Je suis la plus chanceuse d’avoir maintenant deux hommes de ma vie, remplissant mon cœur de ce gigantesque amour cosmique”, a-t-elle écrit.

En octobre, KJ et Clara ont fait tourner les têtes avec une vidéo du Oiseau chanteur acteur versant le lait maternel de Clara dans sa tasse de café. À la fin, il a pris une grande gorgée devant la caméra. KJ a qualifié Clara de sa “femme” dans sa légende, ce qui a amené les fans à supposer que les deux se sont mariés. Dans une interview avec E ! Nouvelles des mois plus tard, KJ est resté timide face aux rumeurs de mariage.