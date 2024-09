KJ Apa, la star de « Riverdale », jouera dans un biopic sublime

EXCLUSIF: Le film biographique de 3000 Pictures sur le groupe de musique de Long Beach Sublime gagne du terrain et attire de nombreux talents. Des sources ont indiqué à Deadline que KJ Apa jouerait Bradley Nowell dans le film, avec Justin Chon à la réalisation. Chon écrit également le scénario avec Bobby Hundreds, basé sur le projet original de Chris Mundy.

Peter Chernin, Jenno Topping et David Ready de Chernin Entertainment produisent le film, qui est en cours de développement. Les membres originaux de Sublime Bud Gaugh et Eric Wilson sont producteurs exécutifs, ainsi que le fils de Nowell, Jakob Nowell (qui est désormais le chanteur principal de Sublime) et la veuve Troy Nowell, au nom de la succession du chanteur décédé. Francis Lawrence est également producteur exécutif, tout comme Jamie Spetner, directeur du développement chez Chernin Entertainment. Marisa Paiva supervise le projet pour 3000 Pictures.

Le trio décontracté Sublime a donné naissance à un genre entier, mêlant groove reggae, punk brut, énergie ska, introspection folk et hip-hop. Le succès de la musique du groupe en a fait un nom connu du grand public, une étape franchie uniquement après le décès prématuré du chanteur Bradley Nowell. « What I Got », « Santeria », « Wrong Way » et « Doin’ Time » demeurent des incontournables innovants du boom alternatif des années 90, avec une diffusion radio continue et un succès commercial massif 30 ans après leur première apparition sur les ondes. La musique reste intemporelle, rassemblant une vaste communauté d’auditeurs et de fans passionnés de tout le spectre musical et consolidant Sublime comme un incontournable culturel qui continue à toucher de nouveaux publics.

Selon certaines sources, Apa aurait passé près de deux ans à courir après le rôle de Nowell une fois qu’il a eu connaissance du projet. Après plusieurs réunions et de nombreuses vidéos auto-enregistrées d’Apa pour montrer son dévouement pour le rôle, les producteurs et les dirigeants ont réalisé qu’il était parfait pour le rôle de Nowell et une offre a récemment suivi après que la succession ait accepté de l’accepter.

Quant à Chon, Chernin et les Bayou bleu le réalisateur a récemment travaillé ensemble sur la série télévisée Chef de guerre avec Jason Momoa, et une fois la production terminée, les deux parties ont commencé à discuter de ce sur quoi elles pourraient travailler ensuite et ont opté pour ce film.

Apa est largement connu pour son rôle d’Archie dans la série 2017-23 de la CW RiverdaleIl a récemment joué dans le drame moto de Prime Video Un mouvement rapidesorti en août. Apa a récemment terminé le tournage du dernier rom-rom de Gulfstream ChuteLes crédits de film supplémentaires incluent Songbird, Le dernier été et La haine que tu donnes.

Chon a écrit, réalisé et joué dans Bayou bleuqui mettait également en vedette Alicia Vikander et qui a été présenté en avant-première au Festival de Cannes avant sa sortie en salle par Focus Features et Macro. Chon a également écrit, réalisé et joué dans Gookqui a été présenté en avant-première au Festival du film de Sundance et a remporté le prix du public Best of Next!. Gook a également été récompensé par le prix Someone to Watch aux Film Independent Spirit Awards. Ses autres crédits incluent le long métrage Mme Purple et la série Apple TV+ Le pachinko. Ensuite, il a réalisé et produit l’épisode pilote de la série phare d’Apple dirigée par Momoa. Chef de guerreproduit par Chernin Entertainment.

