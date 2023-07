Kiwis discrets: la Nouvelle-Zélande tarde à adopter la Coupe du monde féminine

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande (AP) – Les visiteurs internationaux sont accueillis dans le hall des arrivées de l’aéroport d’Auckland par une exposition faisant la promotion de la Coupe du monde féminine avec un tel détail qu’elle comprend une moquette ressemblant à un terrain de football.

Après cela, cependant, le battage médiatique s’estompe.

Il y a des bannières au centre-ville et une publicité occasionnelle sur grand écran, mais à part cela, l’un des principaux événements sportifs féminins du monde pourrait facilement être manqué.

Le tournoi débute jeudi, mais des places pour de nombreux matchs sont encore disponibles. Un jour avant que le pays coorganisateur n’affronte la Norvège, de nombreux fans de sport et médias semblaient plus intéressés par l’analyse de la victoire décisive 35-12 de la Nouvelle-Zélande en rugby masculin contre l’Afrique du Sud le week-end dernier devant une foule à guichets fermés.

« Nous sommes un pays fou de rugby, et le rugby est considéré comme notre sport n°1. Vous n’avez pas toujours vu la visibilité en termes de possibilité de regarder le football à la télévision, les expositions, le football féminin », a déclaré la milieu de terrain néo-zélandaise Annalie Longo. « Nous venons tout juste d’avoir notre première équipe professionnelle ici en Nouvelle-Zélande, le Wellington Phoenix. Les choses évoluent donc, mais évidemment pas aussi vite que partout dans le monde. »

Mercredi, 1,375 million de billets ont été vendus pour la Coupe du monde, dépassant la Coupe du monde féminine 2019 en France. La semaine dernière, seuls 320 000 des billets vendus concernaient des matchs en Nouvelle-Zélande, le reste étant destiné à l’Australie. Cela a incité Xero, partenaire de la Coupe du monde, à distribuer 20 000 billets gratuits entre les quatre villes hôtes néo-zélandaises.

Pour être juste, les petites villes où les matchs seront joués – Dunedin, Hamilton et la capitale de Wellington – ont plus de signalisation accueillant le tournoi. Le buzz dans ces communautés est palpable, même si les ventes de billets ont pris du retard.

Les ventes ont été meilleures à Auckland, où les États-Unis jouent deux fois et devraient attirer des milliers de fans en visite.

L’intérêt tardif est typique des Néo-Zélandais pour les événements de rugby non masculins, a déclaré Toni Bruce, professeur de sport et de médias sportifs à l’Université d’Auckland. Elle a déclaré que la Coupe du monde de rugby féminin 2021 en Nouvelle-Zélande avait suscité un intérêt précoce mais n’avait atteint son apogée que lorsque l’équipe locale a commencé sa marche vers la médaille d’or.

« Nous savons que les Kiwis sont des acheteurs de billets en retard lorsqu’il s’agit de tournois qui se jouent sur leurs côtes », a déclaré mercredi Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA. « Nous avons encore des billets disponibles pour certains matchs. Donc mon seul plaidoyer est de ne pas attendre le dernier moment.

Une combinaison de la mentalité « du temps insulaire », comme l’a appelé Connor Magatogia, étudiant à l’Université d’Auckland, et le manque historique de succès au football du pays est une source probable de l’apparente indifférence de la nation.

Magatogia a déclaré que le prochain film « Barbie », qui sortira le même jour que le tournoi, a reçu plus d’attention sur son campus que la Coupe du monde féminine.

« Nous ne considérons pas le football comme notre sport. C’est l’essentiel », a déclaré Bruce. « Ce lien avec le nationalisme est plus difficile à établir avec une équipe qui ne participera probablement pas aux demi-finales et à la finale. »

Les Football Ferns sont des habitués de la Coupe du monde et en sont à leur sixième apparition sur la scène mondiale. Mais ils sont également sans victoire, avec une fiche de 0-12-3.

Malgré l’accent mis sur le rugby professionnel, le football est le sport le plus pratiqué en Nouvelle-Zélande entre les jeunes et les adultes, selon une enquête de 2019 de Sport New Zealand. C’est le sport d’équipe le plus populaire chez les hommes de tous âges et le deuxième chez les femmes derrière le netball – pensez au basketball sans le panneau.

« Malheureusement, cela arrive à un moment où nous sommes au milieu de l’hiver », a déclaré Brooke McDonald, propriétaire de Soccer United Football Supplies à Hamilton. «Beaucoup de matchs, surtout ici à Hamilton, se déroulent ce que nous appelons une soirée scolaire. Ainsi, certains parents pourraient être un peu réticents à entraîner les plus jeunes enfants à un match qui ne se termine qu’à 10 heures en plein hiver.

Même si le soutien est parfois décevant, le sport féminin dans son ensemble reçoit plus d’investissements en Nouvelle-Zélande ces jours-ci. Le pays a remporté les candidatures pour accueillir les coupes du monde féminines de rugby, de cricket et de football en 2021, 2022 et 2023, respectivement.

« Nous sommes dans un moment de changement significatif », a déclaré Holly Thorpe, professeur de sport et de genre à l’Université de Waikato. « Enfin, le sport féminin et féminin est considéré par le grand public comme quelque chose à célébrer. »

___

Max Ralph et Zach Allen sont étudiants au John Curley Center for Sports Journalism de Penn State.

___

Couverture de la Coupe du monde féminine AP : https://apnews.com/hub/fifa-womens-world-cup et https://twitter.com/AP_Sports

Max Ralph et Zach Allen, l’Associated Press