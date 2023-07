«Kits for Clubs»: la nouvelle campagne de football de base de Lyle & Scott verra des milliers de footballeurs recevoir gratuitement de superbes kits

La marque de style de vie haut de gamme Lyle & Scott a annoncé un engagement incroyable pour soutenir le football de base à travers le monde. Cela commencera par un investissement à sept chiffres de la part de la marque la première année, avec sa campagne Kits for Clubs qui se développera pour offrir de nouveaux kits à des dizaines de milliers de joueurs amateurs au cours des saisons à venir.

La campagne a été inspirée par le gouffre financier croissant entre le football de base et le football d’élite.

Les revenus commerciaux au sommet de la pyramide ont atteint des niveaux astronomiques et Lyle & Scott reconnaissent que les héros du football amateur risquent d’être oubliés. Le faible ruissellement des fonds frappe les petites communautés qui sont souvent celles qui restent pour soutenir les clubs locaux.

Lyle & Scott sont des « bassins » depuis les années 60 et un pilier de la terrasse du football depuis les années 80. Leur nouvelle campagne investira dans la prochaine génération de joueurs et dans l’avenir du football en tant que sport diversifié et inclusif.

Alors, comment ça marche?

Les clubs postulent via ce court formulaire en ligne, puis un panel d’experts examine les candidatures individuellement avant de décider quelles équipes équiper. Qu’il s’agisse de joueurs à 5 ou à 11, de freestylers ou d’équipes de pub, votre équipe pourrait être à court de ces merveilleux kits Lyle & Scott gratuitement.

(Crédit image : Lyle & Scott)

Comme on peut s’y attendre d’une marque de mode avec 149 ans d’héritage dans la mode, les kits sont époustouflants. Conçus en interne et développés via les processus de production établis de longue date de la marque, ils rendent hommage à l’expérience de la mode et du football de Lyle & Scott.

Il y a des motifs Argyle familiers, des motifs saisissants inspirés des chardons et des variations classiques parmi lesquelles choisir. Le noir, l’or et le blanc de Lyle & Scott complètent les designs raffinés et associent de manière experte la mode haut de gamme et le beau jeu.

Chaque kit a été fini à la main à Hawick, en Écosse, la ville natale de la marque. Il y aura une personnalisation des numéros pour les joueurs individuels de votre équipe et si votre club est nouvellement formé, Lyle & Scott fera même un effort supplémentaire et concevra un blason de club.

(Crédit image : Lyle & Scott)

« Je suis tellement fier de cette initiative », explique Lyle & Scott, directeur de la marque et du marketing, Ben Gunn. « Je sais de première main à quel point le financement et le soutien à la base sont difficiles. Le football est un langage commun que le monde partage et constitue une partie importante des 149 années d’histoire de Lyle & Scott.

« Les maillots de football sont une chose puissante et ayant la chance de jouer et de regarder le football tout au long de ma vie, j’associe des leçons de vie et des souvenirs importants à différents kits de football. Non seulement cela, mais une équipe portant également un kit complet et assorti se sent bien et crée un sentiment d’identité tribal. Cela donne confiance, quel que soit le niveau, et instille un sentiment de fierté que nous savons, chez Lyle & Scott, si important lorsque vous jouez au jeu le plus populaire au monde.

« Le football crée des cultures et des amitiés ; il donne aux enfants une maison et quelque chose à faire après l’école. Nous commençons par le bas avec la base et construisons vers le haut, en réalisant que le moment du changement est venu.

« Il y a tellement d’équipes de football de base qui sont sur le point de s’effondrer en raison d’un manque de financement, nous pensons qu’il est extrêmement important de soutenir le changement par le football et voulons aider à atténuer une partie du stress que le nouveau kit peut fournir aux parents et aux familles.

« Dans le football, les riches s’enrichissent et être vraiment inclusif signifie être démocratique. Nous valorisons l’inclusivité et la diversité. En tant qu’outsider nous-mêmes, nous défendrons ceux qui ont besoin d’une voix et d’un soutien, pas seulement les quelques privilégiés, pour qui ce n’est qu’un autre levier commercial.

Pour être clair, ce n’est pas une merveille d’une saison. Les kits pour les clubs seront développés et développés par Lyle & Scott pendant des années, soutenant le financement et l’infrastructure dont le football de base a désespérément besoin.

Les demandes de kits peuvent être faites dès maintenant, alors qu’attendez-vous ? Partagez l’histoire de votre club – Visitez kitsforclubs.lyleandscott.com et vous pourriez enfiler l’un de ces magnifiques kits cette saison.

Suivez le parcours de football de base de Lyle & Scott via les Instagram, TIC Tac et Facebook