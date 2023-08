Kits d’échauffement : le bon, le mauvais et le laid des meilleurs clubs européens

Avec la campagne 2023-24 désormais lancée, les fans des meilleurs clubs européens ont eu la chance de découvrir les nouveaux maillots de leur équipe en action.

Mais alors que les plus grandes équipes de Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A et Ligue 1 peuvent se pavaner entre le coup d’envoi et le coup de sifflet final dans leur tout nouveau kit domicile, extérieur et troisième, elles en ont également plus dans leur casier.

Alors que les motifs des maillots portés pour les matchs ont tendance à être basés sur un concept particulier ou enracinés dans la tradition du club, en ce qui concerne les maillots portés pendant l’échauffement, les créateurs sont autorisés à se déchaîner avec leurs idées les plus créatives – pour une meilleure ou pire.

Ayant déjà classé les kits de cette saison en Premier League et dans les autres grandes divisions européennes, il est juste que nous appliquions également le même examen vestimentaire aux vêtements d’avant-match de chaque club de haut niveau.

Nous présentons ici une galerie de voyous des bons, des mauvais et des laids maillots d’échauffement 2023-24 qui défilent déjà dans les stades à travers le continent.

Le bon

Milan AC (Puma)

Lancées lors de leur tournée de pré-saison aux États-Unis, les célèbres rayures rouges et noires de Milan ont subi une refonte unique en zigzag avant leur arrivée à Las Vegas. Nous approuvons de tout coeur.

Arsenal (Adidas)

Malgré leur kit extérieur jaune fluo qui divise, les Gunners se sont généralement bien comportés dans les enjeux de la mode cette saison et leur maillot d’échauffement maintient cette norme. Le haut rouge est orné du motif « éclair » populaire du club, utilisé pour la première fois sur un kit extérieur préféré des fans au milieu des années 1990, qui a été relancé ces dernières années.

Bayern Munich (Adidas)

Le nouveau kit domicile du Bayern est peut-être principalement blanc au lieu de son rouge plus traditionnel, mais ils l’ont compensé avec leur kit d’échauffement à domicile. Le motif est une émeute glorieuse de bords dentelés et ombragés.

Chelsea (Nike)

Ils n’ont peut-être pas encore sorti de kit extérieur ou de troisième 2023-24, mais au moins Chelsea a un maillot pour s’assouplir avant les matchs. Le motif « camo liquide » bleu profond et les luxueux détails dorés sont une combinaison accrocheuse.

Rome (Adidas)

Les Roms ont excellé avec leurs kits dépouillés et répartis de manière classique cette saison et leur maillot d’échauffement n’est pas différent. Sans effort suave sans fioritures et le vintage « Lupetto » La crête de la tête de loup est magnifique aussi.

Le mauvais

Atlético de Madrid (Nike)

Peut-être que c’est le motif, peut-être que ce sont les couleurs qui s’affrontent, mais c’est un dessin abstrait chargé qui ne touche pas tout à fait la marque. Pourtant, Antoine Griezmann l’aimait suffisamment pour qu’il se teigne les cheveux en conséquence.

Borussia Dortmund (Puma)

Dortmund est à juste titre fier des couleurs de son club (leurs comptes de médias sociaux en anglais utilisent la poignée « @Noir jaune » pour une raison. Cependant, cette chemise est instantanément oubliable.

Juventus (Adidas)

Le thème du zèbre sauvage que la Juventus a adopté pour son kit domicile 2023-24 s’étend au maillot d’avant-match correspondant, qui porte également un imprimé animal monochrome. Les détails dorés contrastants sont agréables, mais les fines barres verticales en arrière-plan en font un peu trop pour les yeux.

Liverpool (Nike)

Les lignes verticales ressemblent à celles que vous trouveriez sur du carton ondulé, et la disposition du lettrage ferait croire au spectateur non initié qu’il regarde les joueurs de « CLF » plutôt que de « LFC ».

Manchester City (Puma)

Pour une raison quelconque, les champions triplés de Pep Guardiola prévoient de défendre leur magnifique trophée 2022-23 en s’échauffant dans ce qui semble être une imitation du maillot des Wolves.

Manchester United (Adidas)

Manchester United a utilisé le diable rouge sur l’écusson de son club pour créer un motif tourbillonnant et confus, mais le résultat est un gâchis flou et taché. Pas exactement terrible mais pas trop convaincant non plus – un peu comme United en ce moment.

Paris Saint-Germain (Nike)

Le maillot d’avant-match taché du PSG donne l’impression que le porteur a fait un cauchemar en essayant de changer la cartouche d’encre d’une imprimante.

Le moche

Barcelone (Nike)

Comme le dit le célèbre proverbe, « un chameau est un cheval tel que conçu par le comité ». Cela pourrait facilement être appliqué à cette horreur, qui est un choc chaotique d’au moins trois concepts de design différents sur une chemise.

Inter Milan (Nike)

Ce motif statique discordant sur le maillot d’échauffement de l’Inter Milan est tellement occupé qu’il « bourdonne » pratiquement comme un nid de guêpes bleues et noires en colère. C’est peut-être l’idée, mais c’est juste troublant.

RB Leipzig (Nike)

Des tarifs plus horribles d’un club qui s’est apparemment fait un devoir d’avoir l’air aussi criard que possible, mais ils se sont surpassés avec ce design qui brûle la rétine qui semble s’inspirer de l’imagerie thermique.

Réal Madrid (Adidas)

Plus de trucs désespérément grotesques de l’autre côté de la Classique diviser. Madrid prouve qu’il refuse d’être surpassé par ses rivaux catalans lorsqu’il s’agit de produire certains des maillots de football les plus laids que l’on puisse trouver cette saison.

Tottenham Hotspur (Nike)

Comme une migraine en lilas, nous pensons qu’il serait imprudent de regarder le dernier maillot d’échauffement des Spurs plus de quelques secondes, de peur que votre cortex frontal n’implose spontanément.