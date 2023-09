Kits de repas ou courses : qu’est-ce qui est le moins cher en 2023 ?

Quand kits repas est entré en scène, beaucoup de gens les ont vu comme un projet de soirée charmant – et, franchement, coûteux. Les kits de repas sont depuis devenus plus abordables, avec les plus grandes marques de livraison de repas comme Tablier bleu et BonjourFresh la pêche est moins un événement spécial qu’un service utilitaire pour les familles occupées et les cuisiniers à domicile ayant une expérience limitée pour rendre les repas rapides et faciles.

Selon notre mesure, Chaque assiette est le service de kit repas le moins cher, à environ 5 $ ou 6 $ par portion selon le plan que vous choisissez. Cela m’a amené à me demander si EveryPlate était plus cher que d’acheter les mêmes produits d’épicerie.

Kit repas vs épicerie EveryPlate (repas pour 2) EveryPlate (repas pour 4) Produits d’épicerie achetés au magasin Coût par portion 7,48 $ 6,50 $ 5,44 $

Pour trouver la différence de coût entre Chaque assiette et en cuisinant à partir de zéro, j’ai évalué les dépenses de deux repas du service par rapport au prix coût des courses nécessaire pour faire exactement les deux mêmes recettes. La différence était d’environ un dollar, et probablement plus proche, si l’on prend en compte l’essence nécessaire pour se rendre au magasin.

Voici comment j’ai obtenu ces chiffres et ce que j’ai appris kit repas coût et valeur en 2023.

Les kits repas sont-ils plus chers que l’achat de produits d’épicerie ?

Si vous vous demandez exactement si des kits de repas beaucoup plus chers sont comparés au fait de faire toutes les courses vous-même, j’ai fait le calcul. Même si certains services de kits repas se situent encore confortablement dans la catégorie des folies – Panier de soleil et Chef vert pour n’en nommer que deux – le kits repas les moins chers pointez vers environ 5 $ ou 6 $ la portion.

Après avoir calculé la différence de coût entre faire l’épicerie et commander des kits de repas pour deux recettes proposées par mon service de kits de repas économique préféré, Chaque assiette, juste un maigre dollar sépare les deux approches du dîner. La perception des kits de repas comme une folie coûteuse en soirée est peut-être plus un mythe qu’une réalité.

Comment j’ai fait le calcul

Pour calculer le coût des kits de repas par rapport à l’achat de produits d’épicerie, j’ai pris deux recettes EveryPlate et j’ai évalué les ingrédients. Pour que les choses restent cohérentes, j’ai utilisé les résultats les moins chers figurant sur FraisDirectun service de livraison d’épicerie en ligne populaire ici dans le Nord-Est.

Comme les épices sont généralement vendues en bouteilles de 1 ou 2 onces, j’ai divisé le coût par 20 puisque chaque bouteille d’épices contient environ 20 portions. Il en va de même pour les ingrédients comme la crème sure et la sauce soja, qui sont également vendus en plus grande quantité. J’ai divisé le coût total par le montant dont vous auriez besoin pour exécuter chaque recette.

Combien coûte un service de kit repas comme EveryPlate ?

EveryPlate est l’un des services de kits repas les moins chers, avec la plupart des forfaits à environ 5 $ la portion. Pour un plan de repas pour deux personnes et trois repas par semaine, c’est un peu plus cher à 5,99 $ la portion. J’ai utilisé le forfait pour deux personnes plus coûteux à comparer avec le coût d’achat de vos propres produits d’épicerie. Il y a aussi des frais d’expédition forfaitaires de 9 $ que j’ai divisés par les trois repas. En fin de compte, EveryPlate vous coûtera 7,48 $ par portion pour un plan pour deux personnes. Choisissez des repas pour quatre et cela ne coûtera que 6,50 $ par portion.

EveryPlate est mon service de kit repas économique préféré et vous coûtera environ 7 $ par portion si vous tenez compte des frais d’expédition. Chaque assiette

Combien coûteraient les kits de repas si vous achetiez des produits d’épicerie individuels

Vous trouverez ci-dessous une ventilation de ces deux Recettes EveryPlate cela coûterait si vous achetiez les courses vous-même. Ces prix ont été calculés à partir FraisDirect en avril 2022. Je n’ai pas inclus les frais de livraison pour un service d’épicerie ni le coût de l’essence nécessaire pour vous rendre au magasin et en revenir. Il convient également de noter que les prix des produits d’épicerie indiqués ci-dessous sont nettement inférieurs à ceux que je trouve sur mes marchés locaux à Brooklyn.

Côtelettes de porc mijotées avec frites maison et carottes (2 portions)

Carottes (12 onces): 1,50 $

Cinq pommes de terre Yukon Gold : 1,50 $

Un oignon jaune : 0,90$

Deux oignons verts : 0,50 $

Deux côtelettes de porc de 5 onces : 4,93 $

Un paquet de concentré de bouillon de poulet : 0,60 $

Piment de Cayenne : 0,20$

Crème sure (4 onces) : 1,50 $

Total : 11,13 $

Coût par portion : 5,56 $

EveryPlate propose environ 15 recettes de kits repas par semaine, allant des classiques réconfortants aux plats maigres et sains. Chaque assiette

Boulettes de viande aux cerises avec courgettes et purée de pommes de terre à l’ail (2 portions)

Cinq pommes de terre Yukon Gold : 1,60 $

Pain blanc (deux tranches) : 0,50 $

Une courgette : 1,50$

Bœuf haché (8 onces) : 4,30 $

Confiture de cerises (1 once) : 0,85 $

Ail en poudre : 0,10$

Crème sure (4 onces) : 1,50 $

Sauce soja (1 once) : 0,50 $

Total : 10,85 $

Coût par portion : 5,42 $

J’ai aimé tous les plats que j’ai essayés lorsque j’ai testé EveryPlate, mais le pain de viande hoisin était mon préféré du groupe. David Watsky/CNET

Combien coûte plus un kit repas que l’achat de produits d’épicerie ?

Comparé au coût d’achat de toutes les courses nécessaires au magasin, EveryPlate coûte environ 2 $ de plus par portion. Si vous deviez choisir l’un des plans avec des portions pour quatre, ce serait plutôt 1 $ de plus. Donc, c’est à peu près un lavage.

En fin de compte, c’est la commodité pour laquelle vous payez un petit supplément. Mais si vous choisissez un service économique tel que EveryPlate ou Dinnerly, ce petit plus s’avère être à peine rien du tout.

Qu’en est-il du coût environnemental, des emballages et des déchets ?

Il ne fait aucun doute que les services de kits repas utilisent plus de plastique que si vous achetiez vos propres courses. Cela dit, les services les moins chers ont trouvé des moyens de réduire leurs coûts. Dans de nombreux cas, cela signifie utiliser moins d’emballages.

L’intérieur d’un envoi HelloFresh avec son emballage en grande partie recyclable. Shelby Brown/CNET

EveryPlate, par exemple, est l’un des services les plus respectueux de l’environnement que j’ai essayé. L’entreprise met tous ses produits et autres ingrédients dans une seule boîte en carton, tandis que d’autres emballent individuellement chaque ingrédient, créant ainsi davantage de déchets. La plupart des emballages, y compris la glacière et les blocs de glace, sont recyclables en bordure de rue.

D’un autre côté, puisque les kits repas vous donnent généralement exactement ce dont vous avez besoin pour chaque repas et pas plus, vous êtes moins susceptible d’avoir nourriture déchets. Qui n’a pas jeté les dernières onces d’un pot de crème sure ou quelques oignons verts dont vous ne trouviez pas l’utilité avant qu’ils ne se fanent ?

Qu’en est-il des autres services de kits repas ?

EveryPlate est le service de kit repas le moins cher, avec Dîner. Les tenues les plus chères… Panier de soleil, Chef vert et Martha Stewart et Marley Cuillère – coûte plus près de 10 $ ou 13 $ par portion. Le coût supplémentaire est généralement dû aux ingrédients de première qualité comme le bœuf nourri à l’herbe et les produits biologiques. Avec ceux-ci, vous constaterez un écart plus important entre le coût du kit repas et ce qu’il en coûterait pour préparer le repas à la maison. Des services comme BonjourFresh, Tablier bleu et Chef à domicile se situent quelque part au milieu avec des kits repas allant entre 9 $ et 10 $ par portion.

