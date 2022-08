Kits de Coupe du monde pour l’Argentine, l’Allemagne, le Mexique, l’Espagne et le Japon

Adidas a lancé une vague de sorties officielles, dévoilant des kits de la Coupe du monde 2022 pour l’Argentine, l’Allemagne, le Japon, le Mexique et l’Espagne.

Bien que nous ayons déjà vu la plupart de ces chemises via diverses fuites, la version officielle nous donne un premier aperçu vraiment clair des nouveaux looks. Plongeons-nous :

Maillot Argentine Extérieur Coupe du Monde 2022

Le maillot domicile argentin a été dévoilé en juillet et est une excellente adaptation de leur design rayé classique. L’extérieur est en bleu foncé avec des accents violet clair / lavande – dégageant presque une légère ambiance du Real Madrid avec les couleurs. Le traitement argenté unicolore sur le ou les logos est intéressant et constitue un joli contrepoint à la chemise majoritairement monotone. Occupant une grande partie de la moitié inférieure de la chemise, un motif semble être une interprétation abstraite des rayons de soleil ondulés du drapeau argentin, mais il a fini par ressembler à des flammes bleues (maintenant que j’y pense, cela me rappelle un certain méchant de Disney aux cheveux bleus).

Note : C

C’est une idée intéressante, mais rien de vraiment spécial.

Maillots Allemagne Domicile & Extérieur Coupe du Monde 2022

Le set à domicile et à l’extérieur de l’Allemagne semble assez pointu. J’étais un peu tiède sur le blanc de la maison avec la grande bande centrale en voyant les fuites, mais cela a grandi sur moi et les photos officielles font une impression plus forte. C’est un maillot simple mais audacieux qui ressemble toujours à l’Allemagne mais qui se démarquera de la mer des autres maillots blancs du tournoi. L’extérieur brille cependant, avec un motif très cool qui semble être basé sur les triangles DFB du logo de la fédération allemande. Les fuites semblaient un peu plus du côté violet, mais le rouge foncé a vraiment l’air propre par rapport à la couleur de base plus foncée, et les accents dorés mettent le tout en valeur.

Note : B+

Un ensemble solide où chaque chemise agit comme une sorte de contrepoint à l’autre. L’extérieur tire la majeure partie du poids, mais la maison a le potentiel de devenir un look classique.

Maillots Japon Domicile & Extérieur Coupe du Monde 2022

Les nouveaux kits domicile et extérieur du Japon correspondent totalement à l’approche “s’inspirer de quelque chose de la culture nationale et courir avec”. Le design graphique en origami sur le maillot domicile est exceptionnel – il est clairement là mais ce n’est pas trop dans votre visage avec des grues en origami littérales ou quelque chose comme ça. Sur les blancs, le design est rendu avec un visuel vibrant bicolore, comme si on regardait une vieille image 3D rouge/bleue sans les lunettes. L’effet contre la couleur de base blanche ressemble presque à des fleurs de cerisier roses tombant de loin. Des trucs vraiment solides.

Note : A

Le Japon est un concurrent sérieux pour la meilleure paire globale domicile/extérieur cette année. Chaque chemise partage le même thème, mais chacune a sa propre saveur distincte.

Maillot Mexique extérieur Coupe du monde 2022

Celui-ci reçoit des critiques élogieuses sur les réseaux sociaux, et pour une bonne raison. Le motif aztèque de serpent à plumes orné sur la chemise est formidable, et le traitement (principalement) d’une couleur rouge fonctionne très bien et distingue la chemise de la maison verte. Il n’y a pas grand-chose à voir de négatif ici, sauf que je ne suis toujours pas convaincu par ce nouveau badge (faites un écusson d’aigle et de balle dans le style du serpent sur la chemise, s’il vous plaît les gars). Le kit extérieur du Mexique est une beauté, encore mieux que le maillot domicile du Mexique.

Note : A-

La combinaison d’un superbe design et d’une palette de couleurs intelligente et limitée en fait un véritable gagnant pour El Tri.

Maillots Espagne Domicile & Extérieur Coupe du Monde 2022

L’Espagne associe un look domestique relativement sobre à un haut carrément funky à l’extérieur – et ça marche ! La maison est propre et élégante – pas d’extras fantaisistes ni de motifs farfelus, juste la simple base rouge foncé, les logos dorés et la bordure bleu foncé (avec un joli motif de drapeau sur le col). Avec le nom complet et le numéro ajoutés et le short bleu traditionnel, celui-ci aura l’air super net. Et l’extérieur est l’un de mes designs préférés absolus de n’importe quelle équipe jusqu’à présent cette année. Le design bleu clair ondulé est super cool et se marie très bien avec les accents espagnols rouge et or. C’est sauvage, mais juste assez sauvage.

Note : A

Le haut de gamme digne de l’Espagne et une option incroyablement frappante et amusante à l’extérieur les placeront certainement en tête de la liste des mieux habillés du Qatar cet automne.

Dans l’ensemble, Adidas a publié une forte récolte de nouveaux modèles pour certaines des plus grandes équipes du tournoi. Lequel des maillots Adidas Coupe du Monde 2022 est votre préféré ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Parcourez la collection complète de maillots officiels de la Coupe du monde pour Qatar 2022.