‘Kitni ghamandi hai’: Kareena Kapoor Khan trollée pour avoir montré une ‘attitude’ à un garde alors qu’elle se dirigeait vers sa voiture

Au cours des dernières années, des célébrités, y compris des actrices comme Sonam Kapoor, Taapsee Pannu et d’autres, ont été soumises à des trolls pour diverses raisons, du partage de photos audacieuses à une remarque sans excuse ou même en choisissant un nom pour leur enfant qui n’a pas le Vote populaire. L’actrice de Bollywood Kareena Kapoor Khan n’est pas étrangère à ces trolls car elle fait souvent face à la colère des internautes.

Samedi, dans une vidéo partagée par l’une des nombreuses pages de fans de l’actrice, les internautes ont fustigé Kareena Kapoor Khan pour avoir ignoré un gardien qui la saluait alors qu’elle se dirigeait vers sa voiture.

Dans la vidéo, Kareena est vue dans une chemise bleu glacier et un short de motard, portant une tasse dans ses mains et marchant vers sa voiture. Après avoir regardé la vidéo, les utilisateurs des médias sociaux ont estimé qu’elle lançait une attitude car elle ne répondait pas à un homme qui la saluait alors qu’elle passait devant lui. Selon les internautes, Bebo était arrogante et a insulté l’homme dans la vidéo. La vidéo a été partagée par sa page de fans « Kareena Kapoor Khan FC » sur Instagram.

Dès que la vidéo a été téléchargée, les gens ont commencé à l’appeler ‘ghamandi’ et une ‘pauvre femme’ qui manquait de respect. Dans la zone de commentaire, un utilisateur a écrit : « Pourquoi ne salueriez-vous pas votre employé qui prend sa main pour vous ». bien pauvre est ton coeur Kareena.. »

Cependant, certains de ses fans ont rapidement sauté à son secours. Une section d’utilisateurs a souligné que Kareena n’avait même pas remarqué l’homme et regardait de l’autre côté, raison pour laquelle elle ne lui avait pas répondu.

Regardez la vidéo ici :

Plus tôt, Kareena Kapoor Khan s’est retrouvée au milieu de controverses après avoir nommé ses fils Taimur et Jehangir. En parlant avec The Guardian, l’actrice a déclaré: « Honnêtement, ce sont des noms que nous aimons simplement; ce n’est rien d’autre. Ce sont de beaux noms et ce sont de beaux garçons. C’est incompréhensible pourquoi quelqu’un trollerait des enfants. mais je dois juste me concentrer et passer au travers. Je ne peux pas regarder ma vie à travers les trolls. »

Bebo a également été critiquée après qu’un rapport non confirmé alléguant qu’elle aurait facturé des frais énormes de 12 millions de roupies pour avoir joué à Sita à l’écran a circulé en ligne.