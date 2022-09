Kite Fest revient au parc Kiwanis de DeKalb le 11 septembre – Shaw Local

DeKALB – Le DeKalb Park District accueillera son 17e Kite Fest annuel ce mois-ci.

Le festival se déroule de 11 h à 15 h 30 le dimanche 11 septembre au DeKalb Kiwanis Park, 391 Fairview Drive.

L’entrée et le stationnement pour le Kite Fest sont gratuits. Un parking sera disponible au parc Kiwanis et au centre sportif et récréatif, 1765 S. Fourth St., DeKalb.

Les participants apprécieront les traditions du Kite Fest telles que les cerfs-volants gonflables géants et les cerfs-volants dansants haut dans le ciel, ainsi que les activités saisonnières sur place.

Northern Illinois University STEAM proposera également un parcours d’obstacles en avion en papier et des informations éducatives sur les forces du vol. Toutes les activités auront lieu près du refuge du parc Kiwanis.

Les participants au Kite Fest peuvent apporter leur propre cerf-volant ou en acheter un lors de l’événement. La ficelle Manja ou tout autre type de ficelle recouverte de verre est interdite. Les cerfs-volistes professionnels qui seront au festival incluent Al Sparling, Darryl Waters, Anthony Catalano, Team Sky FX et Team Chicago Kite.

Festival de cerf-volant 2021 (Photo fournie avec l’aimable autorisation du DeKalb Park District)

Des bénévoles seront sur place pour démontrer l’assemblage et le vol en toute sécurité d’un cerf-volant. Les formulaires d’intérêt pour les bénévoles sont disponibles à dekalbparkdistrict.com/volunteer-opportunities ou en composant le 815-758-6663.

Le populaire Candy Drop du festival sera de retour, si le temps le permet.

Les vendeurs de nourriture comprendront Big D’s, The Cream King, Sweet Butts Cotton Candy et Kona Ice. Des espaces vendeurs sont encore disponibles. Envoyez un courriel à ctluczek@dekalbparkdistrict.com ou appelez le 815-756-8560, ext. 7263.

Pour information, visitez dekalbparkdistrict.com ou composez le 815-758-7756.