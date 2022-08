Kitchener, Ont., un homme plaide coupable d’avoir menacé le premier ministre lors de l’arrêt de la campagne de 2021

Un homme de Kitchener, en Ontario, a plaidé coupable d’avoir menacé le premier ministre Justin Trudeau lors d’un arrêt de campagne dans la ville voisine de Cambridge l’été dernier.

Un procureur adjoint de la Couronne du Bureau du procureur de la Couronne de la région de Waterloo a confirmé que Thomas Dyer avait été accusé d’avoir proféré des menaces de mort et d’avoir proféré des menaces de causer des lésions corporelles.

La semaine dernière, Dyer a plaidé coupable à l’accusation de menace de mort, confirment des documents judiciaires.

Le 29 août 2021, Trudeau s’est rendu dans une entreprise de Cambridge pour prononcer un discours. La police de l’époque a déclaré qu’il avait été contraint de retarder sa comparution en raison d’une manifestation, qui a impliqué jusqu’à 200 personnes.

Pendant la manifestation, les gens ont crié des obscénités et proféré des menaces de mort contre Trudeau. Ils ont également proféré des insultes racistes et misogynes à l’encontre des personnes de couleur et des femmes de l’équipe protectrice du chef libéral.

Le 10 septembre 2021, la police régionale de Waterloo a déclaré qu’un homme de 32 ans de Kitchener avait été arrêté et accusé de deux chefs d’accusation de menaces.

Des documents judiciaires montrent qu’un rassemblement similaire a déjà eu lieu à Barrie, où l’on pense que Dyer a assisté.

Détails de l’enquête

Après l’incident d’août, la police locale a d’abord déclaré que personne n’avait été arrêté ou inculpé. Cependant, une enquête a été lancée peu de temps après sur la base d’informations de la GRC, de témoins et d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Des documents judiciaires montrent que Dyer a été identifié dans les médias et une vidéo publiée en ligne lors de l’arrêt de la campagne du 29 août. Un membre du personnel du Parti libéral a également capturé une vidéo. Des images montrent Dyer tenant une affiche représentant un bourreau menant le Premier ministre à un nœud coulant.

Au cours de la vidéo, Dyer “exprime des pensées violentes et anti-gouvernementales”, selon des documents judiciaires.

Des documents judiciaires indiquent qu’après son arrestation en septembre, Dyer a admis avoir assisté au rassemblement et a réitéré ses positions politiques.

Dyer a été libéré de son propre chef et devrait être condamné le 20 octobre 2022.

Le procureur adjoint de la Couronne a confirmé que sa deuxième accusation serait retirée après le prononcé de la peine.

Le représentant légal de Dyer n’a pas répondu à une demande de commentaire au moment de la publication.