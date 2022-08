Kit Malthouse met le «gouvernement sur le pied de guerre» afin que le nouveau Premier ministre traite de la crise du coût de la vie

Les MINISTRES sont sur le « pied de guerre » pour faire face à la crise du coût de la vie alors que la hausse des prix atteint son plus haut niveau depuis 40 ans.

Les responsables élaborent des plans pour offrir au prochain Premier ministre des “cartes diverses” à jouer lors de sa prise de fonction.

Les ministres sont sur le «pied de guerre» pour faire face à la crise du coût de la vie alors que la hausse des prix atteint un sommet en 40 ans Crédit : Alamy

Kit Malthouse a déclaré: “Nous mettons le gouvernement sur le pied de guerre” Crédit: News Group Newspapers Ltd

Cela survient après qu’il est apparu que l’inflation avait atteint 10,1%, son plus haut niveau depuis 1982, la hausse des prix alimentaires étant la principale cause devant les coûts de l’énergie et des transports.

Juste un jour après la révélation de la pire compression des salaires en 45 ans, les craintes grandissaient également que la Banque d’Angleterre puisse plus que doubler les taux d’intérêt à 4% d’ici 2023

Le ministre du Cabinet, Kit Malthouse, a déclaré que des options étaient envisagées pour aider les Britanniques à faire face à la douleur financière.

Il a déclaré: “Nous mettons le gouvernement sur le pied de guerre, si vous voulez, afin qu’un nouveau Premier ministre puisse, dans quelques semaines seulement, prendre des décisions rapides sur la direction qu’il souhaite prendre pour le pays et le économie.”

Liz Truss, qui est en faveur des réductions d’impôts pour aider les Britanniques en difficulté, prévoit un budget d’urgence si elle entre au n ° 10.

Rival Rishi Sunak a déclaré: “Le plan de Liz est de dire:” Je crois aux réductions d’impôts et non au soutien direct “. Je ne pense pas que ce soit juste. Une réduction d’impôt pour quelqu’un sur son salaire signifie 1 700 £ d’aide.

Les travaillistes veulent un gel du plafond des prix de l’énergie pendant six mois à 1 971 £.

La chancelière fantôme Rachel Reeves a déclaré: «Nous devons maîtriser la hausse de l’inflation. Les familles sont malades d’inquiétude.

Pendant ce temps, le pair conservateur Lord Rose a fustigé Boris Johnson pour ses vacances pendant la crise.

Il a déclaré: «Le capitaine du navire est en congé à terre. Personne n’est responsable. »