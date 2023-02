Kit Hesketh-Harvey, scénariste, compositeur et parolier, décède à l’âge de 65 ans

Kit Hesketh-Harvey, le compositeur et scénariste britannique qui comptait la famille royale parmi ses fans, est décédé à l’âge de 65 ans.

L’artiste a eu une longue carrière aux multiples facettes, travaillant dans le théâtre, la télévision, la musique et le cinéma. Hesketh-Harvey a travaillé sur des émissions de la BBC, y compris la sitcom à succès The Vicar of Dibley, et jusqu’en 2012, il faisait partie du duo de cabaret de longue date Kit and the Widow aux côtés du pianiste Richard Sisson. Il a écrit le scénario du film de 1987 Merchant Ivory Maurice, qui mettait en vedette un jeune Hugh Grant, et était doué pour jouer un variété de méchants pantomime. On disait que le roi Charles était un grand admirateur de son travail.

Né Christopher John “Kit” Hesketh-Harvey dans l’ancien Nyassaland (aujourd’hui le Malawi), il a fait ses études à la cathédrale de Canterbury puis à la Tonbridge School dans le Kent. Il a étudié la littérature anglaise au Clare College de Cambridge, où il a également été membre du club de théâtre Footlights. Plus tard, il étudiera sous Stephen Sondheim lors de son poste de professeur invité à l’Université d’Oxford.

Hesketh-Harvey et sa femme d’alors, Catherine Rabett, en 2004. Photographie : Judy Totton/REX/Shutterstock

Parolier passionné, Hesketh-Harvey possédait également une grande connaissance de la musique classique et de l’opéra. En 2010, il a écrit un article pour le Guardian sur les défis auxquels il a dû faire face en travaillant sur un scénario pour Flying Circus de Monteverdi, un spectacle sur scène sur le père des derniers jours de l’opéra moderne : « Son vocabulaire musical est mystérieux pour des oreilles modernes. Il y a de longs épisodes de récitatifs qui s’accompagnent trop souvent de toux agitées dans les stalles. L’instrumentation et l’ornementation sont inconnues. Les scénarios d’opéra de trois ou quatre heures sont moins accessibles à un public habitué à ces Italiens plus percutants, plus tard, Verdi et Puccini. Sa version de l’opéra comique de Donizetti Le convenienze ed inconvenienze teatrali – qu’il avait intitulé Viva la Diva – a été jouée au festival international de Buxton à l’été 2022.

Jusqu’à leur récent divorce, Hesketh-Harvey était marié à l’actrice Catherine Rabett, membre original de la troupe de danse Hot Gossip et ancienne petite amie du prince Andrew. Le couple s’est séparé en 2021, après 35 ans de mariage. Ils ont eu deux enfants, Augusta et Rollo. Hesketh-Harvey était également le frère de Sarah Sands, ancienne rédactrice en chef de Today. S’adressant à l’Independent, Sands a déclaré: «Kit était éblouissant – intelligent, original, drôle, gentil. La dernière fois que je l’ai vu, il était occupé à tracer des itinéraires de pèlerinage à travers le Norfolk ; il y avait toujours la prochaine aventure, la prochaine blague. Il a donné et donné et donné.