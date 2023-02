Kit Harington révèle que lui et Rose Leslie attendent un deuxième enfant – Hollywood Life

Kit Harington, 36 ans, va être père de deux enfants ! L’acteur a révélé que lui et sa femme, Rose Leslie35 ans, attendent leur deuxième enfant ensemble, dans une récente interview sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon. Il a également expliqué comment la nouvelle est sur le point d’apporter à leur fils de deux ans “le choc de sa vie” alors qu’il attend un nouveau “frère ou sœur”.

“Je suis terrifié”, a-t-il admis lors de l’entretien. “Avec le premier bébé, vous êtes comme marcher à travers les nuages ​​et danser à travers les champs de marguerites pendant 9 mois, eh bien – l’homme est de toute façon.”

Kit a également déclaré qu’avec la nouvelle d’un deuxième enfant, “la confrontation avec la réalité est beaucoup plus courte. Vous devenez pratique très rapidement. Il a ajouté que son fils ne l’avait pas “encore compris conceptuellement”.

“Nous essayons de le préparer pour cela, nous pointons le ventre de Rose et nous disons, ‘Le bébé de maman.’ Et il montre son ventre et dit : « Mon bébé », a-t-il expliqué.

La bonne nouvelle de Kit survient plus de deux ans depuis que lui et Rose ont annoncé leur première grossesse avec leur fils en septembre 2020. Les tourtereaux ont donné au Royaume-Uni Créer un magazine la première exclusivité et Rose a posé sur la couverture avec son baby bump exposé. Elle a dit au point de vente qu’elle était “ravie d’être enceinte” à l’époque. “J’ai hâte de rencontrer le nouveau membre de notre famille”, a-t-elle déclaré.

Kit et Rose ont joué côte à côte dans Game of Thrones de 2012 à 2014 et a commencé à sortir ensemble. Ils ont fait leurs débuts sur le tapis rouge en tant que couple aux Olivier Awards 2016 à Londres, en Angleterre, et ont confirmé leurs fiançailles l’année suivante. Ils se sont mariés dans un château en Écosse en 2018, trois ans avant d’accueillir leur premier enfant.

Rose a parlé de l’adaptation à la vie de parent, dans une interview en 2022 et a déclaré qu’elle et Kit avaient un excellent arrangement de garde d’enfants lorsqu’elle travaillait sur un projet. “… Nous avions compris que, lorsque notre fils pleurait au milieu de la nuit, c’était à Kit d’aller s’occuper de lui, car je devais me lever tôt pour travailler – c’était plutôt glorieux”, a-t-elle déclaré. Bazar de Harper. Elle a également mentionné à quel point il était difficile d’être loin de son nouveau fils à l’époque. “Je me souviens d’avoir trouvé ça très brutal, d’avoir été arrachée à lui”, a-t-elle déclaré. « Il y avait des parties de moi qui doutaient que je serais capable de tenir le coup pendant six mois. C’était tellement dur.

