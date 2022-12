Kit Harington parle de Jon Snow dans la suite de “Game of Thrones” : “Il ne va pas bien”

L’acteur Kit Harington a déclaré que son personnage de “Game of Thrones”, Jon Snow, ne se portait pas bien tout en discutant de l’avancement de la prochaine série de suites dérivées de HBO.

En juin, le créateur et auteur de la série, George RR Martin, a révélé que Harington jouerait dans une série dérivée de Jon Snow actuellement surnommée “Snow”. Harington est apparu dimanche soir lors d’une convention à Los Angeles, où il a discuté de ses réflexions sur l’état d’esprit du personnage.

“Je pense que si vous lui aviez demandé, il aurait eu l’impression de s’en tirer à bon compte”, a déclaré Harington lors d’une séance de questions-réponses dimanche soir à la convention Game of Thrones, selon Entertainment Weekly. “A la fin du spectacle, quand nous le retrouvons dans cette cellule, il se prépare à être décapité et il veut l’être. Il a fini. Le fait qu’il aille au Mur est le plus grand cadeau et aussi la plus grande malédiction.”

“Il doit retourner là-bas avec toute cette histoire et vivre sa vie en pensant à la façon dont il a tué Dany, et vivre sa vie en pensant à Ygritte mourant dans ses bras, et vivre sa vie en pensant à la façon dont il a pendu Olly, et vivre sa vie en pensant à tous ces traumatismes, et ça, c’est intéressant”, a-t-il ajouté.

“Game of Thrones” s’est déroulé de 2011 à 2019 avec huit saisons et a été l’une des émissions HBO les plus populaires, établissant des records d’audience sur la plate-forme. Cependant, de nombreux fans ont été déçus par la dernière saison de la série et le sort de l’un de ses principaux protagonistes, Jon Snow.

“Donc je pense que là où nous le laissons à la fin du spectacle, il y a toujours ce sentiment de genre… Je pense que nous voulions une sorte de petit sourire que tout va bien. Il ne va pas bien”, a conclu Harington.

Lorsque Martin a annoncé la nouvelle du spin-off “GOT”, il a déclaré que c’était Harington qui l’avait initialement approché sur la possibilité de poursuivre l’histoire de son personnage dans une future série.