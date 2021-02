Kit Harington et Rose Leslie, stars de Game of Thrones, accueillent leur petit garçon

Kit Harington et Rose Leslie sont officiellement parents!

Les anciennes stars de « Game of Thrones » ont accueilli leur premier enfant ensemble, un petit garçon, a confirmé mardi la représentante de Harington Marianna Shafran aux USA TODAY.

Shafran a déclaré que les acteurs étaient «très très heureux!» Aucun autre détail n’a été donné.

Mardi, Page Six a publié des photos du couple, tous deux âgés de 34 ans, sortant à Londres avec leur nouveau-né. Dans les images, Harington tient la main de Leslie, alors qu’elle porte un masque facial et porte le bébé attaché à sa poitrine.

Leslie a révélé que le couple attendait leur premier enfant ensemble dans « Bold Issue » de Make Magazine en septembre, montrant une bosse de bébé tout en berçant une robe longue de Stella McCartney.

Le couple s’est rencontré en 2012 sur le tournage de « Game of Thrones », où ils ont joué les amoureux à l’écran Jon Snow et Ygritte. Le couple s’est marié en juin 2018 lors d’une célébration au château ancestral de la mariée en Écosse. Parmi les invités figuraient les co-stars du couple Peter Dinklage, Maisie Williams, Sophie Turner et Emilia Clarke.

Avant la finale de la série à succès HBO en 2019, Harington s’est confié à InStyle sur son désir de devenir un jour père.

« Le travail le plus important que j’aurai jamais est sur le point de finir », a-t-il déclaré à propos de la série fantastique, avant d’ajouter: « Eh bien, pas le plus. J’espère que je serai père. »

Surprendre! Rose Leslie et Kit Harington de ‘Game of Thrones’ attendent leur premier bébé

Harington et Leslie ont confirmé leur histoire d’amour réelle en apparaissant sur le tapis rouge des Olivier Awards britanniques en avril 2016, à la suite de nombreuses spéculations sur leur histoire d’amour remontant à 2012. Les deux ont annoncé leurs fiançailles en 2017 avec un avis dans le Times of Journal de Londres et ont continué à rester notoirement discrets sur leur relation.

S’adressant au Make Magazine en septembre, Leslie a noté qu’elle et Harington avaient acheté une maison ensemble en Angleterre et y vivraient après avoir passé des années à New York.

«Quelle chose glorieuse de pouvoir courir à la campagne et récupérer», a-t-elle déclaré. « C’est un grand privilège d’être entouré de verdure, de chants d’oiseaux et de haies, et de nos charmants voisins. C’est tellement paisible. »

Engagement de Game of Thrones: Une chronologie de Rose Leslie, la romance de Kit Harington

Contribuant: Rasha Ali, USA TODAY