Kit Harington de Game of Thrones est loin de Jon Snow alors qu’il joue le rôle dans la série rom-com Modern Love

Kit Harington de GAME of Thrones a obtenu un rôle à l’écart de Jon Snow dans la série rom-com Modern Love.

L’acteur figurera dans la deuxième saison à venir de la comédie dramatique basée sur les relations.

La série Amazon Prime, qui a débuté en octobre 2019, explorera «l’amour sous sa multitude de formes – y compris l’amour sexuel, romantique, familial, platonique et de soi».

Kit, 34 ans, sera rejoint par Anna Paquin de True Blood, Lulu Wilson de The Haunting of Hill House et la star de Free Fire Jack Reynor.

Harington est surtout connu pour son rôle de Jon Snow dans le drame de HBO pendant les huit saisons de 2011 à 2019.

Il s’agit du premier rôle télévisé de Kit depuis qu’il a joué dans un épisode de Criminal: UK l’année dernière.

Le showrunner John Carney est très heureux de donner aux fans une autre série et de mettre en évidence des problèmes importants.

Il a partagé: «Nous sommes ravis de donner vie à une deuxième saison de cette série et de donner l’occasion de vraiment faire la lumière sur ce qui compte le plus.

«Avec tant d’incertitude dans notre monde actuel, ces histoires apportent la vérité et l’amour aux gens partout dans le monde, et je suis tellement reconnaissant de contribuer à faire en sorte que cela se produise.

Ce n’est pas la seule nouvelle passionnante que Kit a eu récemment alors que lui et sa femme Rose Leslie, qui a également joué dans Game of Thrones, ont accueilli leur premier enfant.

Leur représentant a confirmé la nouvelle, les deux stars se disant « très, très heureuses ».

Le représentant n’a pas révélé le nom du bébé, ni la date de sa naissance – avec E! Nouvelles rapportant que les nouveaux parents avaient été vus dehors et environ à Londres avec leur paquet de joie.

Le couple, qui s’est rencontré lorsqu’ils ont joué en tant qu’amoureux dans la série fantastique Game Of Thrones, est farouchement privé et a largement évité les projecteurs depuis l’annonce de la grossesse de Rose en septembre dernier.

Rose a révélé qu’elle et Kit avaient quitté les États-Unis pour rentrer chez eux en Angleterre afin de pouvoir élever leur enfant près de leur famille et de leurs amis.